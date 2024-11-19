101 KINGS ROAD提價5.4%加推26伙 折實價601.9萬起｜炮台山新盤

她續指，採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠計共獲最高30%折扣，折實售價由601.9萬至1,187.3萬元，折實呎價由23,216元至27,357元。

宏安執行董事程德韻表示，「101 KINGS ROAD」第5號價單單位主要分布於高層，包括8伙一房及18伙兩房，價單定價859.9萬至1,696.1萬元，呎價由33,165元至39,081元。

項目4日收1200票

程德韻稱，「101 KINGS ROAD」以價單第1號至第5號計算已合共推出157伙應市，自上周六(16日)接受認購登記起，已接獲約1,200票，錄得逾6倍超額認購。

「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。