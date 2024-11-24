101 KINGS ROAD標售2伙三房 涉資近2800萬｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山「101 KINGS ROAD」於上周五(22日)以招標形式售出2伙三房單位，合共涉資近2,800萬元。

是次成交單位分布於項目的中、低層，為6樓A室及16樓C室，成交價分別為1,333.3萬及1,465.4萬元，呎價約24,286元及25,799元。成交單位同屬三房梗廚戶型，6樓A室實用面積549方呎，而16樓C室實用面積568方呎，屬區內珍罕供應，坐擁開揚景觀，同時適合自用及投資。

宏安地產執行董事程德韻表示，兩位買家不約而同被項目的優質設計及設施所吸引，同時欣賞區內的成熟配套及完善交通網絡，遂即時決定購入單位。