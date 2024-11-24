101 KINGS ROAD標售2伙三房 涉資近2800萬｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山「101 KINGS ROAD」於上周五(22日)以招標形式售出2伙三房單位，合共涉資近2,800萬元。
是次成交單位分布於項目的中、低層，為6樓A室及16樓C室，成交價分別為1,333.3萬及1,465.4萬元，呎價約24,286元及25,799元。成交單位同屬三房梗廚戶型，6樓A室實用面積549方呎，而16樓C室實用面積568方呎，屬區內珍罕供應，坐擁開揚景觀，同時適合自用及投資。
宏安地產執行董事程德韻表示，兩位買家不約而同被項目的優質設計及設施所吸引，同時欣賞區內的成熟配套及完善交通網絡，遂即時決定購入單位。
宏安地產銷售及市務總經理黃文浩稱，「101 KINGS ROAD」目前累錄3宗招標成交，合共涉及金額約4,389.1萬元。
「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。樓盤鄰近炮台山港鐵站，步行至炮台山站A出口僅需約1分30秒；項目預計關鍵日期為2026年1月31日。