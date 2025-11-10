101 KINGS ROAD現樓加推26伙 折實最平1173.9萬 周五發售11伙｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」以現樓形式登場，今日(10日)加推全新7號價單，涉及26伙，將於本周五(14日)以先到先得形式發售11伙。

宏安地產執行董事程德韻表示，7號價單單位實用面積介乎440至568方呎，包括22伙兩房梗廚戶及4伙三房戶，當中兩房梗廚D單位更是自推售以來首次推出市場。以最高總折扣27%計算，單位折實售價由1,173.9萬至1,617.7萬元，折實呎價介乎約26,680元至33,441元。最低售價及呎價單位為6樓D室，實用面積440方呎，兩房間隔。

業主最快月內可收樓

宏安地產營業及市務總經理黃文浩指，項目最新銷售安排已同步上載，將於本周五推出7號價單中的11伙發售，包括18、19、20樓A室，18樓C室，7、9、15、23、27、29及30樓D室。至於樓盤已陸續向業主發出收樓通知書，預計大部分業主最快於月內可進行收樓。