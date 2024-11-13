101 KINGS ROAD示範單位｜434呎兩房日式風格設計 睡房一字型布局(多圖有片)｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」提供251伙，實用面積由204至1,291方呎，戶型涵蓋一房至四房。發展商特邀國際知名建築及室內設計事務所Studio PDP主理經改動示範單位，其中28樓L室為藍本而打造的經改動示範單位，兩房間隔，實用面積434方呎，層與層之間的高度最高約3.45米，空間感十足。
28樓L室經改動示範單位以日式風格作其設計概念，整體以暖色調為主，採用淡雅的米色和木色營造出一種清新素淨的禪意色彩，能給人一種內斂、平靜的感受，大量採用木質和石材配合實用簡約流暢的設計美學，演繹溫馨禪意的室内空間。
單位進入後，餐桌位置三個不同大小的特色風琴吊燈，柔和光線同時更用餐區增加層次感，4人餐桌使用溫潤的米色調和木質材料。客飯廳用淺色木材為主，增添空間的溫暖舒適感。貼心的空間布局和巧妙的收納設計，使得整體視覺效果既優雅又實用。整體空間採用溫暖的淺色調和大理石質感，營造清新寧靜的氛圍。客飯廳放置3人座位米色梳化，沙發後的木飾面板掛上黃白黑配色藝術畫，為空間增添藝術深度，背牆木飾面板配合雲石電視櫃，整體客廳簡潔舒適，電視機與梳化之間留有充裕空間。
廚房地面和牆面以大理石打造通透感，木飾的收納櫃和牆面湖綠色形成強烈對比。L形工作台面增加實用性，黑色金屬框玻璃霧感玻璃提升空間整體質感。
⇊101 KINGS ROAD｜28樓L室經改動示範單位⇊
升降枱提供棋藝休閑空間
兩個睡房以一字型布局，明亮的落地窗讓充足的自然光灑進室內。主人房雙人床貼近窗戶，為寢區增添休憩空間。地面鋪設圓形地毯。睡床後面用藤草裝飾面板配合飾物，打造溫馨格調日式氛圍，旁邊放置懸空衣櫃充分利用高樓底優勢，内置六格抽屜收納，為住戶提供充足的收納空間。
睡房1以榻榻米設計為主題，天花板木飾設計與榻榻米設計互相呼應，提供一個靈活的休閒空間。升降枱提供棋藝休閑空間，使用搖控將升降枱收起後，也能作為客房使用，提供更多活動和儲物的靈活空間。房門經過改造為日式仿紙質趟門提升日式氛圍。
浴室牆身以暖色系為基調，酒店式設計的浴室給戶主提供猶如身處Spa House 的氛圍，鏡櫃和淋浴間的幾何線條展現出優雅的視覺美感，木面飾板突出日式工藝美學的獨特韻味，為住戶營造出恬靜的居住體驗。
⇊101 KINGS ROAD｜28樓L室無改動示範單位⇊
「101 KINGS ROAD」設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。