101 KINGS ROAD示範單位｜434呎兩房日式風格設計 睡房一字型布局(多圖有片)｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」提供251伙，實用面積由204至1,291方呎，戶型涵蓋一房至四房。發展商特邀國際知名建築及室內設計事務所Studio PDP主理經改動示範單位，其中28樓L室為藍本而打造的經改動示範單位，兩房間隔，實用面積434方呎，層與層之間的高度最高約3.45米，空間感十足。

28樓L室經改動示範單位以日式風格作其設計概念，整體以暖色調為主，採用淡雅的米色和木色營造出一種清新素淨的禪意色彩，能給人一種內斂、平靜的感受，大量採用木質和石材配合實用簡約流暢的設計美學，演繹溫馨禪意的室内空間。

單位進入後，餐桌位置三個不同大小的特色風琴吊燈，柔和光線同時更用餐區增加層次感，4人餐桌使用溫潤的米色調和木質材料。客飯廳用淺色木材為主，增添空間的溫暖舒適感。貼心的空間布局和巧妙的收納設計，使得整體視覺效果既優雅又實用。整體空間採用溫暖的淺色調和大理石質感，營造清新寧靜的氛圍。客飯廳放置3人座位米色梳化，沙發後的木飾面板掛上黃白黑配色藝術畫，為空間增添藝術深度，背牆木飾面板配合雲石電視櫃，整體客廳簡潔舒適，電視機與梳化之間留有充裕空間。

廚房地面和牆面以大理石打造通透感，木飾的收納櫃和牆面湖綠色形成強烈對比。L形工作台面增加實用性，黑色金屬框玻璃霧感玻璃提升空間整體質感。

⇊101 KINGS ROAD｜28樓L室經改動示範單位⇊