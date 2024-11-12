101 KINGS ROAD示範單位｜568呎三房 特別改造舒適酒廊空間(多圖)｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」提供251伙，實用面積由204至1,291方呎，戶型涵蓋一房至四房。發展商特邀國際知名建築及室內設計事務所Studio PDP主理經改動示範單位，其中以28樓C室為藍本而打造的經改動示範單位，實用面積568方呎，三房戶型，層與層之間的高度最高約3.45米，空間感十足。
以「Hollywood Glam」風格為設計概念
28樓C室經改動示範單位以「Hollywood Glam」風格為其設計概念，整體以冷色為主調，配合高光漆面、金屬裝飾以及藝術裝飾風格作為點綴，奢華的水晶吊燈配襯大理石地板，柔和現代元素和古典優雅的設計風格，為住戶提供豪華而獨特的生活體驗。
單位玄關位置展示藝術油畫，右側設有灰色到頂鞋櫃連全身鏡，配備米白色換鞋凳，提供儲物空間。長形客飯廳連玄關長逾6米的長方形客飯廳，展現極佳的空間感。大理石地板和黑色金屬元素營造高級質感，而三座位梳化上的牆身掛上經典影視作品的風格照作裝飾。
露台玻璃趟門可以迎納自然光及城市景觀，室外露台精心設計巧妙地將工作平台、露台、冷氣機平台三合為一，配備落地玻璃趟門，引入城市景觀的同時又提供良好通風效果；圍欄設有隱藏式晾衣架，增添實用性。露台流線型的設計配合灰麻石紋理塗料外牆，外牆香檳金色飾面的露台圍欄盡顯低調奢華。
⇊101 KINGS ROAD｜28樓C室經改動示範單位⇊
客飯廳特設6人雲石橢圓形餐桌配合幾何圖案餐盤，以及黑金配色餐具，餐椅使用灰色皮藝更添典雅，餐桌旁的鏡面裝飾，另一側牆面掛著大幅藝術畫配合鮮黃色的植物營造視覺層次，上方懸掛一盞圓形特色水晶吊燈。
廚房空間與裝飾性元素並存，深色大理石牆面以及黑色幾何圖案地面增添視覺張力，使空間更明亮寬敞。
主人房特別提供特大轉角玻璃窗設計
主人房與客飯廳同向，主人房更特別提供特大轉角玻璃窗設計，配合隔熱隔音的雙層玻璃設計，讓自然光線傾瀉入室內，將城市景觀一覽無遺。經改動示範單位將原有的間隔牆打通，並以衣櫃作為分隔，提供充足收納空間，玻璃衣櫃門增強通透感，運用細膩優雅灰色調和金屬色調裝飾，內置多組層架，方便收納的同時亦適合展示各款時尚單品，地面使用暖色木地板，雙人大床配以典雅簡約的黑白灰色系點綴金色質感配件，營造出高雅、奢華氛圍的同時，提升房間的舒適感。
浴室使用大量雲石質感的元素，以灰白為主色調，設計師以長虹玻璃趟門取代原有的木門，增添時尚和層次感。雲石洗手盤下方配備毛巾收納空間，地面採用幾何圖形地磚配合雲石牆身，以金色為點綴，簡約直線設計凸顯空間的現代感，配備頂級衛浴裝置，華麗與實用兼具。
睡房2則改造成一個舒適的酒廊空間，放置米白色日間床配合深木色牆身設計，為繁忙的都市生活中建構愜意的私人空間。睡房1單人大床使用灰白配合綠色床品，配合落地窗設計打造明亮溫馨的睡房，坑紋裝飾牆身，四層木色展示架。
⇊101 KINGS ROAD｜28樓C室無改動示範單位⇊
「101 KINGS ROAD」設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。