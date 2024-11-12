101 KINGS ROAD示範單位｜568呎三房 特別改造舒適酒廊空間(多圖)｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」提供251伙，實用面積由204至1,291方呎，戶型涵蓋一房至四房。發展商特邀國際知名建築及室內設計事務所Studio PDP主理經改動示範單位，其中以28樓C室為藍本而打造的經改動示範單位，實用面積568方呎，三房戶型，層與層之間的高度最高約3.45米，空間感十足。

以「 Hollywood Glam 」風格為設計概念

28樓C室經改動示範單位以「Hollywood Glam」風格為其設計概念，整體以冷色為主調，配合高光漆面、金屬裝飾以及藝術裝飾風格作為點綴，奢華的水晶吊燈配襯大理石地板，柔和現代元素和古典優雅的設計風格，為住戶提供豪華而獨特的生活體驗。

單位玄關位置展示藝術油畫，右側設有灰色到頂鞋櫃連全身鏡，配備米白色換鞋凳，提供儲物空間。長形客飯廳連玄關長逾6米的長方形客飯廳，展現極佳的空間感。大理石地板和黑色金屬元素營造高級質感，而三座位梳化上的牆身掛上經典影視作品的風格照作裝飾。

露台玻璃趟門可以迎納自然光及城市景觀，室外露台精心設計巧妙地將工作平台、露台、冷氣機平台三合為一，配備落地玻璃趟門，引入城市景觀的同時又提供良好通風效果；圍欄設有隱藏式晾衣架，增添實用性。露台流線型的設計配合灰麻石紋理塗料外牆，外牆香檳金色飾面的露台圍欄盡顯低調奢華。