101 KINGS ROAD與SmarTone Solutions合作 打造個人化時尚智能家居｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」與SmarTone Solutions合作，引入SmartHome智能家居基礎設施和平台，匠心獨具將智能科技融入居住空間。 宏安地產執行董事程德韻表示，項目是次特意與SmarTone Solutions合作，務求為樓盤打造個人化時尚智能家居，融合卓越生活和現代科技，開創智能家居新體驗。全部單位内預先鋪設支援高達10Gbps速度的網絡線，並安裝了入牆式Wi-Fi 6無線上網系統，提供安全穩定的極速Wi-Fi體驗，配備全方位「Smart Station AI智慧中央處理器」作為智能家居的中樞大腦，兼容CoSS、ZigBee和Matter等技術，能夠讓住戶彈性地配置不同類型的智能家居產品。住戶可以搭配設計高雅超能面板，輕鬆整合全屋控制。產品亦支援Apple HomeKit、Google Assistant及Amazon Alexa等語音助理，能以廣東話、英語、普通話等語音控制智能設備或以手機應用程式遙距操控，寬頻服務一經申請即可使用。一App辦妥日常所需，為項目住戶開創智慧活力新生活。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩指，SmarTone Solutions推出的SmartHome 智能家居服務為「101 KINGS ROAD」所有的單位配置智能入牆式開關模塊，預留窗簾摩打安裝位置，配備窗簾摩打智控器和紅外線萬用遙控器，住戶只需在 iOS或Android手機安裝智慧家居應用程式，即可以隨時隨地遙距控制設備開關。配合相對應的家庭電器和燈光設定聯動場景，讓住戶可以根據個人喜好一鍵切換光線和效果，營造出不同場景氣氛；預留使用紅外線萬用遙控器，住戶可以根據個人喜好控制風扇、電視、冷氣，將家庭電器聯動作智能開關。

對於追求更智慧家居生活的住戶，SmartHome平台還提供多種具有高靈敏度和多功能性智慧感測器供選購，可以即時提醒異常情況，並聯動設備以節省電力，滿足不同家庭的需求。

「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。