101 KINGS ROAD計劃日內上銷安 招標推售10伙三房｜炮台山新盤

「101 KINGS ROAD」是次夥拍中原按揭推置業優惠。

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」今日(14日)公布最新銷售部署，宏安地產執行董事程德韻表示，項目不排除日內上載首張銷售安排，推出約10伙三房招標發售。 程德韻稱，項目接獲接近100個VIP客戶預約參觀，明日(15日)正式對外開放示範單位，周六(16日)開始收票。集團部署明年首季推出鴨脷洲利東站項目，涉及93伙，單位享避風塘海景，主打一房及兩房。 宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，項目開價後查詢熱烈，當中意向買家投資及自用佔比各半。他相信，同區項目收租高過供樓，進入「供平過租」時代，項目料受投資者垂青。

夥中原按揭推置業優惠 「101 KINGS ROAD」是次夥拍中原按揭推置業優惠，中原按揭董事總經理王美鳳表示，上星期美國減息後銀行提速減P，按息提早加快下跌，優於市場預期，今年由9月中減息周期開始至今累積減P兩次共0.5厘，令按息累跌半厘，供樓人士月供已累計減少約6%。 她續指，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘(P現為5.625厘)，基於上周銀行減P，實際按息現低至3.625厘，計劃設有現金回贈高達貸款額0.8%；此外，客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息一致現為3.625厘。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月至今一手市場暫錄約500宗成交，隨著利好因素釋放，全月可錄約2,000宗成交，今年第四季樓價料升2%至3%。 「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。