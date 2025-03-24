101 KINGS ROAD錄大手客成交 高層三房近3000萬「破頂價」沽｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」錄得大手客入市個案，執行董事程德韻表示，項目單日成功招標售出2伙高層單位，包括1伙三房梗廚單位及1伙三房一套連儲物室單位，為同一組買家購入，涉資逾4,694萬元。

成交單位包括27樓A室，實用面積838方呎，屬三房一套連儲物室戶型，連1個住宅車位以2,944.3萬元沽出，創項目造價新高，呎價約35,135元。另27樓C室，實用面積568方呎，以1,750.4萬元售出，呎價約30,817元；買家均採用建築期付款方法入市。

程德韻指，是次售出的27樓A室戶型，全盤僅提供6伙同類戶，單位連接56方呎特大環保露台，可飽覽開揚城市景觀。隨著項目預計關鍵日期漸近，買家鍾情同區少有為家庭細心的戶型設計，加上特高樓底設計及地理位置方便，故購入單位作自住用途。至於「101 KINGS ROAD」推售迄今累沽125伙，套現超過10.78億元。