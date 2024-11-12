101 KINGS ROAD開價｜首推51伙 一房最平488萬 折實均呎2.08萬｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」今日(12日)公布首張價單，涉及51伙，若採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠計，合共獲最高30%折扣，折實售價由488萬元起，折實呎價由18,626元，折實平均呎價20,800元。
宏安地產執行董事程德韻形容首張價單單位為「息息相關價」，示範單位將於本周四(14日)開放示範單位予VIP參觀，本周五(15日)正式開放，最快下周進行首輪銷售，會考慮推出三房及特色戶以招標形式出售。
首批單位分布於低至中層
宏安地產營業及市務總經理黃文浩稱，首批單位分布於低至中層，包括18伙一房、21伙兩房開放式廚房，以及12伙兩房梗廚單位。扣除最高30%折扣後，單位折實售價由488萬至1,006萬元，折實呎價介乎18,626元至23,180元。
入場單位為6樓F室，實用面積262方呎，一房間隔，折實售價488萬元，折實呎價18,626元。至於兩房開放式廚房戶入場單位為6樓G室，實用面積380方呎，折實售價747.4萬元，折實呎價19,668元。兩房梗廚戶入場單位為6樓H室，實用面積432方呎，折實售價838.8萬元，折實呎價19,417元。
設兩種付款方法
宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟稱，首張價單提供兩種付款方法，包括「120天現金付款計劃」及「建築期付款計劃」，分別提供最高30%及28%折扣。
「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。
樓盤鄰近炮台山港鐵站，步行至炮台山站A出口僅需約1分30秒；項目預計關鍵日期為2026年1月31日。