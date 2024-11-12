101 KINGS ROAD開價｜首推51伙 一房最平488萬 折實均呎2.08萬｜炮台山新盤

「101 KINGS ROAD」首張價單推出51伙，折實售價由488萬元起。

宏安地產執行董事程德韻形容首張價單單位為「息息相關價」，示範單位將於本周四(14日)開放示範單位予VIP參觀，本周五(15日)正式開放，最快下周進行首輪銷售，會考慮推出三房及特色戶以招標形式出售。

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」今日(12日)公布首張價單，涉及51伙，若採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠計，合共獲最高30%折扣，折實售價由488萬元起，折實呎價由18,626元，折實平均呎價20,800元。

首批單位分布於低至中層

宏安地產營業及市務總經理黃文浩稱，首批單位分布於低至中層，包括18伙一房、21伙兩房開放式廚房，以及12伙兩房梗廚單位。扣除最高30%折扣後，單位折實售價由488萬至1,006萬元，折實呎價介乎18,626元至23,180元。

入場單位為6樓F室，實用面積262方呎，一房間隔，折實售價488萬元，折實呎價18,626元。至於兩房開放式廚房戶入場單位為6樓G室，實用面積380方呎，折實售價747.4萬元，折實呎價19,668元。兩房梗廚戶入場單位為6樓H室，實用面積432方呎，折實售價838.8萬元，折實呎價19,417元。