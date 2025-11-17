101 KINGS ROAD開始交樓 舉行亮燈儀式 累沽186伙吸金逾17億｜炮台山新盤

宏安地產營業及市務部總經理黃文浩稱，「101 KINGS ROAD」由香港知名建築設計工作室SHADOW Design擔綱整體外觀及廣場規劃，巧妙融合建築主樓與約10,000方呎的露天廣場「Piazza 101」，以流麗曲線為設計主軸，結合石材質感面板、古銅色金屬及弧形玻璃等高雅材質，彰顯尊貴格調，並演繹現代時尚風範，更冀為區域帶來一個充滿活力的多元社區。

「101 KINGS ROAD」設1座住宅大樓，提供251伙，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目提供24個住宅停車位及5個商業停車位，自設會所「KINGS CLUB」，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。