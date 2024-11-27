101 KINGS ROAD首錄三房套連儲物室戶成交 呎售2.9萬｜炮台山新盤

「101 KINGS ROAD」累沽4伙三房單位，成交價由1,333.3萬至2,430.2萬元，呎價介乎24,286元至29,000元。(資料圖片)

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」今日(27日)以招標形式售出25樓A室，為項目首宗三房一套連儲物室成交，成交價2,430.2萬元，呎價29,000元。 宏安地產執行董事程德韻表示，是次成交單位實用面積838方呎，屬三房一套連儲物室間隔，全盤僅提供6伙該珍罕戶型。單位連接特大56方呎環保露台，層與層之間的高度高達3.45米，主人房配備轉角落地玻璃窗。買家選用120天現金付款計劃，並享1個住宅車位認購權。據悉，買家欣賞該戶型為家庭用戶細心考量，項目亦設有適合大人及小朋友的會所設施，加上地理位置及交通網絡便捷，遂決定購入單位。

程德韻指，項目累沽4伙三房單位，成交價由1,333.3萬至2,430.2萬元，呎價介乎24,286元至29,000元。

「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。樓盤鄰近炮台山港鐵站，步行至炮台山站A出口僅需約1分30秒；項目預計關鍵日期為2026年1月31日。