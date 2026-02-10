短期內開放兩房示位 雅盈峰 全層1.54億成交

豪宅新盤銷情持續暢旺，由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作的中環半山己連拿利3至6號「雅盈峰」昨獲一組買家斥1.54億元購入23樓全層3伙。當中23樓B室以逾5,934萬元成交，呎價55,255元，兩者均創項目新高。發展商透露短期內落實推售該盤中小型單位安排，屆時將開放一個兩房示範單位。

「雅盈峰」昨日售出的3伙實用面積1,017至1,074方呎，成交價4,422.53萬至5,934.44萬元，呎價43,486至55,255元。當中23樓B室三房，實用面積1,074方呎，售價5,934.44萬元，呎價55,255元，兩者均創項目新高。據悉，買家為非本地客，購入單位作自用及投資。