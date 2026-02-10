短期內開放兩房示位 雅盈峰 全層1.54億成交

豪宅新盤銷情持續暢旺，由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作的中環半山己連拿利3至6號「雅盈峰」昨獲一組買家斥1.54億元購入23樓全層3伙。當中23樓B室以逾5,934萬元成交，呎價55,255元，兩者均創項目新高。發展商透露短期內落實推售該盤中小型單位安排，屆時將開放一個兩房示範單位。
「雅盈峰」昨日售出的3伙實用面積1,017至1,074方呎，成交價4,422.53萬至5,934.44萬元，呎價43,486至55,255元。當中23樓B室三房，實用面積1,074方呎，售價5,934.44萬元，呎價55,255元，兩者均創項目新高。據悉，買家為非本地客，購入單位作自用及投資。
售出12伙 吸金近6億
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，超級豪宅市場持續受追捧，「雅盈峰」自上月22日起招標發售迄今售出12伙，全屬實用面積逾1,000方呎的三房，套現近6億元。項目最新上載銷售安排，加推18樓B室於周五招標發售，單位屬三房兩套連化妝間及工作間間隔，實用面積1,074方呎。
另外，中原地產特為項目於中環設立「雅盈峰」專門店，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，本月一手市場暫錄逾900宗成交，月內以豪宅新盤為主，預計全月可錄逾1,500宗成交。
高臨特色戶呎售3.5萬
資本策略地產(497)旗下佐敦現樓「高臨」昨招標售出A2座30樓A室「高臨海天大宅」特色戶，實用面積1,056方呎，三房一套連工人套房間隔，成交價近3,725.6萬元，呎價35,280元。
資本策略地產執行董事何樂輝指，項目餘下單位不多，天際特色戶僅餘1伙，勢必再刷新項目紀錄。「高臨」開售迄今累沽251伙，佔全盤總數259伙逾96%，套現逾23億元。