樓市小陽春提早爆發！買家由「等跌」變「怕貴」

踏入新一年，樓市升勢持續，多間大行先後加入唱好行列，並普遍預期今年樓價升幅約5%至10%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑對後市更樂觀，估計升幅將達15%。即使2026年僅過了一個月，已有大行急不及待上調全年樓價升幅預測，反映市場對樓市前景信心明顯增強，升勢已逐步形成共識。

農曆新年前向來屬樓市傳統淡季，今年樓市卻反常升溫。1月份交投顯著活躍，買家普遍憂慮樓價升幅加快，紛紛趕在「馬年」來臨前入市，令過年前「小陽春」提早爆發。投資者更是一馬當先，加快步伐搶佔先機。

繼摩根士丹利、花旗及美銀上調預測後，滙豐環球投資研究亦發表最新報告指出，在按揭利率處於低位及住屋需求持續增長支持下，推動樓市復甦步伐加快，並將今年及明年樓價升幅預測，由原來的3%至5%，上調至7%，即兩年共升14%。多隻地產股造好，如新鴻基地產(016)今年以來股價累升逾38%，新世界發展(017)升幅更超過47%。

雖然預測性數據並非水晶球，但近期樓市勢頭明顯向好，尤以新盤市場最為突出。買家普遍擔心樓價升幅加快，新盤更由愈賣愈平，變成愈賣愈貴，紛紛提早落實入市決定，全新盤及貨尾銷售齊齊發力，購買力偷步釋放，刺激過年前「小陽春」提早報到。1月份一手樓銷量超過2,400宗，不但打破農曆新年前樓市的例淡局面，按年更急升兩倍有多，創15個月新高。

翻查紀錄，1月份向來屬樓市傳統淡季，加上市況低迷，即使不少樓盤以低價推出，銷情亦未見明顯改善。一手成交量在2022年至2025年間已連續四年僅錄數百宗，其中2024年更只有400多宗。去年農曆新年落在1月底，適逢特朗普回朝，市場不確定性升溫，一度令市場憂慮農曆年後未必出現小陽春。不過，「小陽春」最終仍有出現，2月份一手成交逾1,200宗，較1月份急升約六成，只是來得稍遲。

陳永傑認為，相比之下，今年樓市旺市明顯提早，反映買家心態已由過去「等跌」轉為「怕貴」，入市取態出現關鍵轉變。