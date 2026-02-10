傲玟破頂價沽泳池特色戶 成交價達1.2億｜何文田新盤

新春長假期在即，新盤銷情依然暢旺，原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，二月份錄得5宗成交，其中包括1伙特色單位，其造價超過1.2億元，平均呎價34,000元 ，再創項目新高。
2月份成交單位實用面積介乎848至3,549方呎，屬於兩房至四房戶型，成交價介乎約1,539萬元至約1.207億元，呎價介乎17,600元至34,000元。
當中，包括1伙露天泳池特色單位，位於2座28及29樓B室，實用面積為3,549方呎，連824方呎平台及1,003方呎天台，屬四房四套覆式戶間格。是次售出住宅單位連1車位，造價為逾1.2億元，呎價高達34,000元，刷新項目紀錄。
市場消息指，買家來自鄰近地區，比較過不同項目，認為「傲玟」地理優越，座落傳統名校網，交通四通八達，而且社區配套成熟。加上，同區帶泳池特色戶相對珍罕，自用之餘，亦考慮到長線投資價值；因此，最終購入上述心宜的泳池特色單位。
「傲玟」全盤提供401伙住宅單位，至今售出242伙，佔可售單位過60%，套現金額逾72億元，平均呎價約23,200元。另，自2023年9月中重新推出市場發起，累積套現近65億元，平均呎價約22,670元。