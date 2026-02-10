仲量聯行：2025年第四季亞太區商業地產投資額破400億美元 香港市場強勢反彈按年升62%

仲量聯行最新數據顯示，2025年第四季亞太區商業地產總投資額達403億美元，按年增長15%。全年累計投資額達1,476億美元，較2024年上升12%，創下自2021年以來最佳表現。儘管宏觀經濟及地緣政局充滿挑戰，亞太區市場以穩步復甦之勢為全年作結。 香港商業地產市場於2025年第四季強勢反彈。受2宗大型寫字樓交易帶動，季度投資額達24億美元，按年攀升62%。全年總投資額增至60億美元，按年上升32%。本港投資市場主要由寫字樓交投帶動，佔2025年總投資額的62%。市場追求優質物業的趨勢持續，核心商業區的優質物業最受用家及租戶追捧，為市場需求提供有力支持。

香港商業地產投資市場受惠於寫字樓 2025年企穩回升 仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，香港商業地產投資市場於2025年企穩回升，主要受惠於寫字樓需求復甦及投資氣氛改善。大額成交回升，反映投資者對香港市場重拾信心。展望未來，預期由用家主導的寫字樓交投將繼續成為主要動力，同時投資者對酒店及住宅市場的興趣將持續增強，主要看好本港旅遊業復甦，以及將資產改建為專用學生宿舍（PBSA）等新興機遇。儘管信貸環境緊縮仍將構成阻力，但我們相信市場價格已接近見底；隨著基礎因素改善，將為投資者帶來個別入市良機。

日本第四季投資額達98億美元 按年增14% 日本穩守亞太區最活躍市場地位，2025年第四季投資額達98億美元，帶動全年總額增至414億美元。儘管第四季投資額按年回落9%，但全年計仍錄得14%增幅。期內交投受惠於多宗涉及寫字樓及工業資產的大型售後回租交易；此外，隨著更多發展項目尋求退出，亦進一步推高了工業資產的成交量。

南韓第四季投資額按年急升41% 南韓市場交投顯著回升，2025年第四季投資額按年急升41%至77億美元，帶動全年總額按年增加29%至281億美元。市場主要受惠於當地本地買家對核心寫字樓資產的強勁需求，以及外資對物流資產的濃厚興趣。此外，酒店需求殷切推高了資產價格，促使投資者在市場上積極物色具增值潛力的酒店項目。

仲量聯行亞太區資本市場行政總裁Stuart Crow表示，亞太區商業地產市場以年底的強勁表現，為全年的穩步復甦完美作結。儘管外圍環境持續動盪，區內全年投資額仍錄得12%增長，展現出強大的韌性。從日、韓等核心市場動力不減可見，投資者信心持續回升。值得留意的是，區內資本崛起並積極在亞太各地進行收購，與傳統國際資金流形成互補，成為市場一大趨勢。 跨境投資走向顯示亞太區內資本正在崛起，雖然日本、南韓等主要市場的跨境收購仍由全球資金領軍，但亞太區內資金的參與度顯著提高。當中，新加坡投資者在澳洲市場的表現尤為活躍，年內完成了多宗重大收購。

AI投資熱潮料刺激數據中心需求 科技將成為2026年投資活動的關鍵催化劑。全球人工智能（AI）投資熱潮料將直接刺激房地產市場，尤其是對數據中心的殷切需求；受惠於亞太區龐大的項目儲備及數碼化進程，2025年相關投資額已達150億美元。 與此同時，住宅市場於商業地產投資的佔比創下歷史新高，2025年亞太區住宅投資額按年激增77%至126億美元，佔整體商業地產活動的9%，當中以日本、新加坡、澳洲及大中華區市場交投最為暢旺。 隨著主要市場經濟增長擴大、通脹壓力逐步回落，房地產市場有望因而受惠。展望2026年，受穩健的租戶基本面支撐，加上投資者信心回升及區內資本配置策略更趨成熟，亞太區商業地產前景審慎樂觀。