港惠新天地東區提供1048伙 入場價57萬人民幣(多圖)｜大灣區置業

位於惠州市惠城區的現樓住宅「港惠新天地東區」正乘勢而上，成為不少港人心目中的理想新居。「港惠新天地東區」總建築面積約17.5萬平方米，提供約1,048伙精裝住宅，住戶下樓即享都市繁華生活便利。對香港買家而言，這種「生活、消費、娛樂於一體」的社區概念與港島、九龍核心地段的商場上蓋住宅屋苑如出一轍，居於樓上可直達商場，實現真正的「出門即繁華」。在售住宅單位已為現樓，單位建築面積由約409至1,367方呎，提供開放式、一房至三房間隔，中高層單位可享開揚市區景觀，僅售57萬人民幣起。
商場規模仿如兩個太古城
惠城區是惠州市的政治、經濟、文化和交通中心，以及惠州市政府的所在地，前往蓮塘口岸車程約60分鐘。「港惠新天地」是惠城區地標級綜合項目，商場面積達200萬方呎，規模仿如兩個太古城，分為北、西、東3個區域，包括逾400家中外品牌商舖。北區商場主要商戶分別有沃爾瑪超市、IMAX萬達影城、海底撈等中西餐飲、時尚服飾、珠寶玉器等商舖。西區以精品百貨館，打造時尚美鞋館、優雅女裝館、男士商務館、兒童樂園館、家居生活館等五大主題館，又有星巴克、必勝客、喜茶等多家休閒餐飲。東區為第三期，於2024年4月正式開業，匯聚愈欣書店、NIKE、NORTH FACE、哈根達斯、CALVIN KLEIN、TOMMY HILFIGER、LEGO、大疆等時尚品牌。
步行10分鐘可到永東巴士站
除了購物娛樂便利外，周邊配套同樣完善。「港惠新天地東區」周邊教育資源豐富，名校林立。項目鄰近惠州中心人民醫院、第一人民醫院等多間綜合性醫療機構，提供專業醫療與健康服務。此外，惠州以生態旅遊聞名，住戶可輕鬆前往西湖風景區、金山湖生態公園，享受山水間的閒情逸致。交通方面，從屋苑步行約10分鐘即到永東中港巴士車站，每天對開24班次往返香港。高鐵連接香港與惠州，目前可由西九龍站乘坐高鐵直達惠州南站，車程約1小時。