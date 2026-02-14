港惠新天地東區提供1048伙 入場價57萬人民幣(多圖)｜大灣區置業

位於惠州市惠城區的現樓住宅「港惠新天地東區」正乘勢而上，成為不少港人心目中的理想新居。「港惠新天地東區」總建築面積約17.5萬平方米，提供約1,048伙精裝住宅，住戶下樓即享都市繁華生活便利。對香港買家而言，這種「生活、消費、娛樂於一體」的社區概念與港島、九龍核心地段的商場上蓋住宅屋苑如出一轍，居於樓上可直達商場，實現真正的「出門即繁華」。在售住宅單位已為現樓，單位建築面積由約409至1,367方呎，提供開放式、一房至三房間隔，中高層單位可享開揚市區景觀，僅售57萬人民幣起。