高市場預期 料總投資39億 牛頭角彩霞道地 中海外逾18億投得

樓市氣氛向好，政府近期賣地表現亦見復甦。作為今年首幅推出招標的住宅地牛頭角彩霞道地皮，地政總署昨公布，由中國海外地產(688)以18.0688億元投得，高於市場估值上限約7.5%，按最高可建樓面約28.44萬方呎計算，每方呎樓面地價約6,352元。中海外透露，計劃打造為區內精品住宅項目，預計總投資額約39億元。
中海外指，地皮作為公司今年在港首個中標項目，不僅標誌新一年的良好開局，更彰顯對香港未來發展的堅定信心。項目坐落九龍灣成熟住宅區，享優越地理位置，兼具寧靜舒適的環境與完善交通配套。公司計劃將其打造為區內精品住宅項目，預計總投資額約39億元。展望未來，公司將持續拓展香港優質土地儲備，積極把握具增長潛力的發展機遇。
彩霞道地皮於上周五截收9份標書，其他入標財團包括新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、長江實業集團(1113)、會德豐地產、嘉華國際(173)，另信和置業(083)夥拍鷹君集團(041)。綜合市場預測，地皮估值介乎約11.4億至16.8億元，每方呎地價約4,000元至5,930元。地皮前身為瑪利諾中學，現時為香港海關訓練及青年發展中心，鄰近淘大花園及港鐵九龍灣站，預計可興建470個住宅單位。
萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明指，是次成交價略高於預期，尤其是比起上一幅佐敦谷彩興路地皮16.1億元高出12%，是次截共9份標書，反應不俗，反映市場對於吸納市區有質素地皮非常有信心。
首匯最快農曆年後發售 涉241伙
新盤方面，恒基地產(012)旗下紅磡「首匯」部署農曆新年後推售，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目提供241伙，戶型涵蓋一房至四房，當中兩房及三房合佔60%，並首度提供四房單位。