高市場預期 料總投資39億 牛頭角彩霞道地 中海外逾18億投得

樓市氣氛向好，政府近期賣地表現亦見復甦。作為今年首幅推出招標的住宅地牛頭角彩霞道地皮，地政總署昨公布，由中國海外地產(688)以18.0688億元投得，高於市場估值上限約7.5%，按最高可建樓面約28.44萬方呎計算，每方呎樓面地價約6,352元。中海外透露，計劃打造為區內精品住宅項目，預計總投資額約39億元。

中海外指，地皮作為公司今年在港首個中標項目，不僅標誌新一年的良好開局，更彰顯對香港未來發展的堅定信心。項目坐落九龍灣成熟住宅區，享優越地理位置，兼具寧靜舒適的環境與完善交通配套。公司計劃將其打造為區內精品住宅項目，預計總投資額約39億元。展望未來，公司將持續拓展香港優質土地儲備，積極把握具增長潛力的發展機遇。