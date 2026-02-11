SPRING GARDEN套現近8.3億 開放最後1伙天台特色戶｜灣仔新盤

SPRING GARDEN於推出後一周内迅速售罄全數標準單位，至今套現近8.3億元。

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」，今日(13日)開放天台特色戶予公眾參觀，並。單位位於28樓C室，面積278方呎，天台面積87方呎，屬於一房開放式廚房間隔。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目於推出後一周内迅速售罄全數標準單位，至今套現近8.3億元，現已陸續進行交樓程序。當區租務市場强勁，以呎租達90至100元計算，租金回報率約4厘，深受投資收租客青睞。

28 樓 C 室 天台特色戶 一房（開放式廚房），單位實用面積278方呎，連87方呎天台，客廳外連22方呎露台，採光十足。層與層之間達3.5米高，空間運用更靈活多變，不設玄關，間隔方正實用，且以開放式廚房設計，提升空間感。開放式廚房工作枱面充裕，配備德國名牌SIEMENS微波燒烤爐、抽油煙機、電磁爐、雪櫃、洗衣乾衣機。客飯廳採用西班牙瓷磚品牌BALDOCER木紋地磚，別具英倫都會美感，睡房特設高空插座，即使打造雙層傢俬，使用起來仍得心應手。天台享城市開揚景觀，可擺放綠植、休閑椅及茶几，營造私人寫意空間，單位預先安裝窗簾及路軌、全身鏡、大門側設嵌入式儲物櫃。