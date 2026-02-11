SPRING GARDEN套現近8.3億 開放最後1伙天台特色戶｜灣仔新盤

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」，今日(13日)開放天台特色戶予公眾參觀，並。單位位於28樓C室，面積278方呎，天台面積87方呎，屬於一房開放式廚房間隔。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目於推出後一周内迅速售罄全數標準單位，至今套現近8.3億元，現已陸續進行交樓程序。當區租務市場强勁，以呎租達90至100元計算，租金回報率約4厘，深受投資收租客青睞。
28樓C室 天台特色戶
一房（開放式廚房），單位實用面積278方呎，連87方呎天台，客廳外連22方呎露台，採光十足。層與層之間達3.5米高，空間運用更靈活多變，不設玄關，間隔方正實用，且以開放式廚房設計，提升空間感。開放式廚房工作枱面充裕，配備德國名牌SIEMENS微波燒烤爐、抽油煙機、電磁爐、雪櫃、洗衣乾衣機。客飯廳採用西班牙瓷磚品牌BALDOCER木紋地磚，別具英倫都會美感，睡房特設高空插座，即使打造雙層傢俬，使用起來仍得心應手。天台享城市開揚景觀，可擺放綠植、休閑椅及茶几，營造私人寫意空間，單位預先安裝窗簾及路軌、全身鏡、大門側設嵌入式儲物櫃。
此外，「SPRING GARDEN」底座商舖獲泰國人氣連鎖船麵品牌、具「船麵界天花板」之稱的「Thong Smith」承租，並將成爲該品牌首間海外分店。
「SPRING GARDEN」位於春園街38號，屬單幢式設計，共提供88伙。標準單位均為開放式廚房，標準一房戶實用面積278至292方呎，共60伙，佔全盤68.2%。標準兩房戶實用面積398方呎，共20伙，佔全盤22.7%。平台特色戶設4伙，實用面積242至360方呎；天台特色戶設4伙，實用面積278至398方呎，各佔全盤4.5%；項目基座自設商鋪。