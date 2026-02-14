大掃除清單｜廁所等4大黑點必清潔 廚房抽油煙機抽氣扇油污難解

農曆新年將至，家家戶戶又到了「洗邋遢」的重要時刻。在大掃除的眾多項目中，廚房和廁所無疑是兩大「陣地」，積聚的油垢和水垢最令人頭痛。想徹底清潔，但又不知從何入手？裝修佬今次就準備一份廚廁清潔全攻略，從重點區域到清潔妙法，配合適當的工具，助你輕鬆高效地完成任務，乾乾淨淨過新年！

1.廁所清潔無死角 廁所濕氣重，容易滋生細菌和積聚頑固污漬。只要分區處理，按部就班，清潔起來也可以很輕鬆。 重點區域 1：馬桶的陳年尿垢與黃漬

馬桶內壁的啡黃色污漬，主要是長期積聚的尿垢和水垢，不僅不雅觀，更是細菌溫床。 清潔方法： 首先穿上膠手套，將清潔劑均勻噴灑或塗抹在馬桶內壁，特別是出水位和污漬嚴重的位置。

靜置約15-20分鐘，讓清潔劑有足夠時間分解污垢。

使用柔軟的塑膠馬桶刷徹底刷洗，特別是內壁邊緣和凹槽處。避免使用硬毛刷，以免破壞表層陶瓷釉面。

對於特別頑固的陳年污漬，一般的液體清潔劑可能效力有限。此時，可選用漬滅清潔劑。這種專業級產品能清除重漬尿垢和水垢，令馬桶潔亮如新。

最後沖水，完成清潔。

重點區域 2：企缸/浴缸的皂垢與水垢 企缸或浴缸的玻璃門、牆壁和地台，經常被白濛濛的皂垢和水垢覆蓋。 清潔方法： 先用熱水沖洗一遍，有助軟化污垢。

將漬滅清潔劑噴灑在表面，靜置10分鐘。

使用海綿或刷子刷洗，特別是膠邊、磁磚縫等容易藏污納垢的位置。 重點區域 3：水龍頭與花灑 佈滿水漬甚至鏽斑的金屬水龍頭和花灑，會令整個浴室觀感大打折扣。 清潔方法： 在一塊微濕的布上，倒上適量的漬滅清潔劑。

輕力擦拭水龍頭和花灑表面，其微細粒子能有效去除水垢和金屬表面的氧化物，恢復原有光澤。

用乾淨的濕布抹走殘留的清潔劑，最後用乾布擦亮即可。 以上所提及的專業清潔劑，對於清除水垢、皂漬甚至輕微鏽斑同樣非常有效，一物多用。 重點區域 4：鏡櫃玻璃 鏡子上的水漬、牙膏漬令人煩擾，用濕布擦拭又容易留下水痕。 清潔方法： 使用專為玻璃而設的清潔劑，效果遠勝清水。

市面上的玻璃亮光清潔劑，噴灑後不但能迅速去污，更能形成一層保護膜，令水珠、污垢不易再附著，同時亦有防塵、防霧的效果。

將清潔劑噴在乾淨的超細纖維布上，再擦拭鏡面，由上至下，避免留下痕跡，讓鏡子回復速淨亮麗。

清潔廚房油污方法 廚房是油煙重地，抽油煙機和煮食爐的清潔絕對是每年大掃除的「大佬」。 重點區域 1：抽油煙機與抽氣扇的油垢 抽油煙機的集油杯、濾網和扇葉積聚了厚重油垢，黏膩難清。 清潔方法： 先確保已切斷電源。將可拆卸的部件如集油杯、濾網等拆下。

要對付這種頑固油垢，需要使用強效的除油產品。建議選用無需稀釋、即噴即用的萬用除漬劑，直接噴灑在油污表面。其獨特配方能快速分解油垢，而且用後無需過水，用抹布一抹即可，非常方便。

將部件浸泡在稀釋的溫熱清潔劑中約20-30分鐘，再用舊牙刷或百潔布刷洗。 機身內部和扇葉等不能拆卸的部分，同樣可噴上清潔劑，靜置後用濕布仔細擦拭乾淨。

重點區域 2：地板與牆腳線的隱藏污垢 地板邊緣、角落和牆腳線 (地腳線) 是灰塵和污垢的聚集地，常常被忽略。 清潔方法： 先用吸塵機吸走表面的塵埃和毛髮。

上述提及的強力去污噴劑，同樣非常適合清潔這些難以觸及的區域。其可調校方向的噴嘴，能準確噴灑後用抹布或刷子清潔。不論是瓷磚、大理石，甚至膠地板的頑固污漬，它都能應付。

*** 本文獲 裝修佬 授權轉載 ***