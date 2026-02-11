中環Central Crossing順利平頂 料今年中旬落成 集甲級寫字樓、酒店及零售購物於一身

永泰地產(369)與資本策略地產(497)聯合宣布，位於中環核心地段威靈頓街118號的旗艦合資發展項目「Central Crossing」已順利完成結構平頂工程，標誌著項目建設邁入關鍵階段，預計於今年中旬落成，是香港首個且唯一集甲級寫字樓、國際奢華酒店、零售購物村及綠化公共休憩空間於一身，同時兼顧歷史建築保育元素的綜合發展項目。

辦公大樓樓高 28 層 擁約 1.5 萬呎公共空間

Central Crossing由Foster + Partners設計，坐落威靈頓街、位於嘉咸街與閣麟街之間，面積約433,000方呎，為中環的「社區營造」理念注入劃時代的活力與新維度。當中辦公大樓樓高28層，標準樓層面積約10,600方呎，提供彈性的辦公環境，讓租戶按不同營運需要與未來擴展計劃，自主規劃與定義空間。另外，項目擁有約15,000方呎的公共空間，其中包括7,000方呎的垂直綠化、超過20種精心挑選的植物物種，以及人造瀑布。「Central Crossing」更特意設置了一條15米寬的通風行人長廊，貫通相鄰街區。