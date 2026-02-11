中環Central Crossing順利平頂 料今年中旬落成 集甲級寫字樓、酒店及零售購物於一身

永泰地產(369)與資本策略地產(497)聯合宣布，位於中環核心地段威靈頓街118號的旗艦合資發展項目「Central Crossing」已順利完成結構平頂工程，標誌著項目建設邁入關鍵階段，預計於今年中旬落成，是香港首個且唯一集甲級寫字樓、國際奢華酒店、零售購物村及綠化公共休憩空間於一身，同時兼顧歷史建築保育元素的綜合發展項目。
辦公大樓樓高28層 擁約1.5萬呎公共空間
Central Crossing由Foster + Partners設計，坐落威靈頓街、位於嘉咸街與閣麟街之間，面積約433,000方呎，為中環的「社區營造」理念注入劃時代的活力與新維度。當中辦公大樓樓高28層，標準樓層面積約10,600方呎，提供彈性的辦公環境，讓租戶按不同營運需要與未來擴展計劃，自主規劃與定義空間。另外，項目擁有約15,000方呎的公共空間，其中包括7,000方呎的垂直綠化、超過20種精心挑選的植物物種，以及人造瀑布。「Central Crossing」更特意設置了一條15米寬的通風行人長廊，貫通相鄰街區。
酒店預計2027年開業 提供125間客房和套房
香港中環安達仕酒店(Andaz Hong Kong Central)預計於2027年開業，提供125間客房和套房，包括可兼作私人活動空間的高級房型；項目亦將首度引入 Andaz Village打造的零售匯點。
永泰地產副主席兼行政總裁鄭維新表示，「Central Crossing」坐落中環核心，貼近社區脈動並承傳場地歷史，正一步步打造為全新的工作與生活據點。項目位處繁忙金融樞紐、半山高尚住宅、娛樂熱點與保育古蹟的交匯處，享有得天獨厚的地理優勢。
資本策略地產主席兼執行董事鍾楚義稱，項目順利平頂完工，標誌著集團與永泰地產的共同願景正逐步實現，正致力打造一座兼具本土社區特色與國際頂尖標準的嶄新地標。
「Central Crossing」以實質表現彰顯其可持續承諾，已獲多項國際領先認證，包括BEAM Plus新建築v2.0(暫定鉑金級)、LEED v4建築設計與施工(辦公預認證鉑金級，酒店預認證金級)，以及WELL健康建築認證。項目還採用循環用水策略，將冷卻塔的排放水回收用於沖廁，減少飲用水消耗及對環境的影響。
仲量聯行(JLL)辦公樓租賃顧問部資深董事Edward Noble指，自2025年第四季度以來，頂級資產的租賃需求與落實速度明顯加快，市場對中環高質素辦公供應的需求持續上升。「Central Crossing」的落成正值中環租賃周期早期復甦的關鍵時點，作為今年中環唯一落成的新辦公大樓，並與Andaz酒店及Andaz Village形成獨特協同效應。