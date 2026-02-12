雅盈峰示範單位｜512呎精裝兩房 加入日本傳統設計元素(多圖有片)｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利豪宅「雅盈峰」最新開放兩房精裝無改動示範單位，參照「PRIME COLLECTION」12樓C室為藍本搭建，實用面積512方呎，屬兩房一套間隔，層與層的高度達3.3米。單位由室內建築師André Fu傅厚民親自主理，將連同現場所展示的傢俬及裝修一併出售。

單位客飯廳面積近150方呎，長形設計連接露台，採光度極高。地板以淺灰色雲石鋪砌，配以木條飾面牆身。設計師以餐桌劃分客廳及飯廳區域，客廳放置設計師親自挑選的淡灰色布藝沙發及日式木餐桌。飯廳以金屬透明吊燈點綴，並擺放四人日式長形木餐桌及餐椅，並以日式優雅盆景配襯，巧妙加入日本傳統設計元素，令室內充滿溫馨且詩意的氛圍。