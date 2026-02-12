熱門搜尋:
地產
出版：2026-Feb-12 09:30
更新：2026-Feb-12 09:30

雅盈峰示範單位｜512呎精裝兩房 加入日本傳統設計元素(多圖有片)｜中環新盤

512

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利豪宅「雅盈峰」最新開放兩房精裝無改動示範單位，參照「PRIME COLLECTION12C室為藍本搭建，實用面積512方呎，屬兩房一套間隔，層與層的高度達3.3米。單位由室內建築師André Fu傅厚民親自主理，將連同現場所展示的傢俬及裝修一併出售。

單位客飯廳面積近150方呎，長形設計連接露台，採光度極高。地板以淺灰色雲石鋪砌，配以木條飾面牆身。設計師以餐桌劃分客廳及飯廳區域，客廳放置設計師親自挑選的淡灰色布藝沙發及日式木餐桌。飯廳以金屬透明吊燈點綴，並擺放四人日式長形木餐桌及餐椅，並以日式優雅盆景配襯，巧妙加入日本傳統設計元素，令室內充滿溫馨且詩意的氛圍。

雅盈峰「PRIME COLLECTION12C

512 (9) 512 (12) 512 (4) 512 (14) 512 (3) 512 (7) 512 (5) 512 (8) 512 (11) 512 (6) 512 (13) 512 (10) 512 (2) 512 (1)

睡房改造為多功能書房

設計師將其中一間睡房規劃為多功能書房，並於窗邊擺放精緻貴妃椅，為住戶打造一處專為文書處理或閒時閱讀而設的靜謐角落。為提升大宅空間感，設計師特意將牆身改為磨砂玻璃趟門間隔，不僅增強廳房之間的視覺連貫性，亦能兼顧卓越的隔音效果。

開放式廚房採用Poggenpohl廚櫃，設有曲尺型工作枱天然石台面，並附送Poggenpohl抽屜餐具盤及廚具盤、德國KESSEBOHMER Linero MosaiQ多用途層架、廚房餐具掛架等，貼心實用。廚房配備德國廚具品牌GAGGENAU一系列家電，包括拉趟式抽油煙機、電磁爐、蒸焗爐及雪櫃等。

主人浴室採雙門設計 兼顧私隱與便利

主人套房面積超過150方呎，設計師以灰牆紙及木條裝飾將床頭櫃及梳妝台貫連。主人浴室採雙門設計，可作客、套廁兩用，兼顧私隱與便利。地板鋪墊淺灰色大理石紋天然石，並配備造型別具一格的八角形洗手盆，於細微處彰顯匠心，延續單位一貫的「低調奢華」風格。

單位大門採用美國品牌LOCKLY智能電子門鎖，配備專利防窺視技術。玄關位置一邊設有匠心打造的組合櫃方便存放日常用品，另一邊設全身鏡方便住戶外出前整理儀容。

「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約3802,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。

即睇中環雅盈峰最新資訊 (House730)

