雅盈峰示範單位｜512呎精裝兩房 加入日本傳統設計元素(多圖有片)｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利豪宅「雅盈峰」最新開放兩房精裝無改動示範單位，參照「PRIME COLLECTION」12樓C室為藍本搭建，實用面積512方呎，屬兩房一套間隔，層與層的高度達3.3米。單位由室內建築師André Fu傅厚民親自主理，將連同現場所展示的傢俬及裝修一併出售。
單位客飯廳面積近150方呎，長形設計連接露台，採光度極高。地板以淺灰色雲石鋪砌，配以木條飾面牆身。設計師以餐桌劃分客廳及飯廳區域，客廳放置設計師親自挑選的淡灰色布藝沙發及日式木餐桌。飯廳以金屬透明吊燈點綴，並擺放四人日式長形木餐桌及餐椅，並以日式優雅盆景配襯，巧妙加入日本傳統設計元素，令室內充滿溫馨且詩意的氛圍。
⇊雅盈峰「PRIME COLLECTION」12樓C室⇊
睡房改造為多功能書房
設計師將其中一間睡房規劃為多功能書房，並於窗邊擺放精緻貴妃椅，為住戶打造一處專為文書處理或閒時閱讀而設的靜謐角落。為提升大宅空間感，設計師特意將牆身改為磨砂玻璃趟門間隔，不僅增強廳房之間的視覺連貫性，亦能兼顧卓越的隔音效果。
開放式廚房採用Poggenpohl廚櫃，設有曲尺型工作枱天然石台面，並附送Poggenpohl抽屜餐具盤及廚具盤、德國KESSEBOHMER Linero MosaiQ多用途層架、廚房餐具掛架等，貼心實用。廚房配備德國廚具品牌GAGGENAU一系列家電，包括拉趟式抽油煙機、電磁爐、蒸焗爐及雪櫃等。
主人浴室採雙門設計 兼顧私隱與便利
主人套房面積超過150方呎，設計師以灰牆紙及木條裝飾將床頭櫃及梳妝台貫連。主人浴室採雙門設計，可作客、套廁兩用，兼顧私隱與便利。地板鋪墊淺灰色大理石紋天然石，並配備造型別具一格的八角形洗手盆，於細微處彰顯匠心，延續單位一貫的「低調奢華」風格。
單位大門採用美國品牌LOCKLY智能電子門鎖，配備專利防窺視技術。玄關位置一邊設有匠心打造的組合櫃方便存放日常用品，另一邊設全身鏡方便住戶外出前整理儀容。
「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約380至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。