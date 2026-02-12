日出康城壓軸13期命名「海瑅灣」 分兩期發展共2550伙 農曆新年後公布樓書｜新盤登場

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期今日(11日)正式命名為「海瑅灣」(LA MIRABELLE)，提供2,550伙，暫為今年規模最大全新盤，預計短期內推售。 「海瑅灣」為日出康城壓軸臨海的一期，共提供2,550個住宅單位，分為第13A及13B兩期發展，各提供1,284伙及 1,266伙，於2024年11月已獲批預售樓花同意書。 主打兩房及三房單位 信置執行董事田兆源表示，涵蓋一房至四房，主打兩房及三房單位，超過60%單位享有海景。他透露，現時正積極籌備售樓説明書及示範單位，有機會於農曆新年後上載售樓說明書。兩期項目預計關鍵日期同為2027年6月30日，樓花期長約17個月。

「海瑅灣」坐擁將軍澳海灣及港島東景致，田兆源稱，項目中文名稱「海」象徵廣闊無垠的海洋和寧靜；「瑅」意指美玉，寓意項目期數為日出康城壓軸臨海鉅鑄，珍稀非凡；「灣」則代表項目環繞於壯麗海景及山 景之中。英文名「LA MIRABELLE」寓意「極致醉人海景」，彰顯項目臨海優勢與高雅尊貴的生活魅力，寓意項目兼備便捷交通網絡與奢華生活享受。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，「海瑅灣」擁成熟道路網絡，由日出康城經將軍澳跨灣連接路及將軍澳—藍田隧道駕車約5分鐘即可抵達東區海底隧道。中九龍繞道(油麻地段)已正式通車，另亦緊密連接港島東、九龍東、及中環三大CBD商業樞紐。