熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Feb-12 15:36
更新：2026-Feb-12 15:36

日出康城壓軸13期命名「海瑅灣」 分兩期發展共2550伙 農曆新年後公布樓書｜新盤登場

分享：
87a93916 c050 4ec8 9fd9 b5ed10377ce1

日出康城壓軸13期命名「海瑅灣」 分兩期發展共2550伙 農曆新年後公布樓書｜新盤登場

adblk4

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期今日(11日)正式命名為「海瑅灣」(LA MIRABELLE)，提供2,550伙，暫為今年規模最大全新盤，預計短期內推售。

「海瑅灣」為日出康城壓軸臨海的一期，共提供2,550個住宅單位，分為第13A及13B兩期發展，各提供1,284伙及 1,266伙，於2024年11月已獲批預售樓花同意書。

主打兩房及三房單位

信置執行董事田兆源表示，涵蓋一房至四房，主打兩房及三房單位，超過60%單位享有海景。他透露，現時正積極籌備售樓説明書及示範單位，有機會於農曆新年後上載售樓說明書。兩期項目預計關鍵日期同為2027年6月30日，樓花期長約17個月。

adblk5

「海瑅灣」坐擁將軍澳海灣及港島東景致，田兆源稱，項目中文名稱「海」象徵廣闊無垠的海洋和寧靜；「瑅」意指美玉，寓意項目期數為日出康城壓軸臨海鉅鑄，珍稀非凡；「灣」則代表項目環繞於壯麗海景及山

景之中。英文名「LA MIRABELLE」寓意「極致醉人海景」，彰顯項目臨海優勢與高雅尊貴的生活魅力，寓意項目兼備便捷交通網絡與奢華生活享受。

IMG 8916

田兆源(右二)表示，現時正積極籌備「海瑅灣」售樓説明書及示範單位，有機會於農曆新年後上載售樓說明書。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，「海瑅灣」擁成熟道路網絡，由日出康城經將軍澳跨灣連接路及將軍澳—藍田隧道駕車約5分鐘即可抵達東區海底隧道。中九龍繞道(油麻地段)已正式通車，另亦緊密連接港島東、九龍東、及中環三大CBD商業樞紐。

adblk6

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇指，「海瑅灣」傲踞港鐵康城站，住戶可經由24小時有蓋行人通道，經「The LOHAS 康城」商場連接港鐵站，暢享都會核心優勢。

招商局置地執行董事兼總經理黃競源表示，「海瑅灣」周邊購物配套完善，享「The LOHAS康城」商場約48萬方呎購物及消閒空間娛樂購物近在咫尺，區內亦設有約 130 萬方呎綠化休憩空間。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務