信和集團位於大角咀奥海城約110,000方呎全新社區地標「OC Commons」戶外共享空間，今日(12日)舉行開幕儀式並正式開放。由集團聯同智樂兒童遊樂協會攜手設計，佔地約15,000方呎的「五環遊樂園」，以運動盛會標誌性五環為創作概念，劃分為三大主題區域及共13組遊樂設施，著重共融、自由遊戲及促進兒童全人發展。 是次開幕儀式嘉賓陣容包括，民政及青年事務局副局長梁宏正、信和集團副行政總裁黃永龍、信和集團首席商務總裁蔡碧林、油尖旺民政事務專員李家維、海濱事務委員會主席何文堯、智樂兒童遊樂協會執行委員會及資源籌集及籌款委員會主席孔慶暘博士及藝人岑麗香。

民政及青年事務局副局長梁宏正表示，樂見信和集團與智樂兒童遊樂協會攜手合作的成果「OC Commons」這個新地標正式啟用，充分展現了公商及社福界合作的力量。項目善用開放空間，為區內居民，特別是兒童及家庭，提供一個促進社區連繫與共融的全新平台。這個多元化的共享空間，結合遊樂、休憩及社區活動，不僅為小朋友帶來更多優質遊戲機會，亦成為凝聚鄰里、支持家庭的社區樞紐，推動不同界別之間的交流與合作，為建設更關愛、更緊密的社區關係作出積極貢獻。

「OC Commons」位處奧海城戶外空間，總面積約 110,000方呎，集遊樂場、社區活動場地及綠化休憩空間於一身，是信和集團落實「社區樞紐」概念的重點項目之一。佔地約15,000方呎的「五環遊樂園」以運動會五環為靈感．分為「動力潛能」、「感知啟發」及「動感爆發」三大主題區域，共設13 組遊樂設施，重視兒童體能、感官、社交及情緒等多方面發展，並融入共融及開放式遊戲理念，讓不同能力及年齡的小朋友都可一起遊玩。

智樂兒童遊樂協會執行委員會及資源籌集及籌款委員會主席孔慶暘博士表示，一直關注兒童遊樂空間並致力為兒童創造更多優質遊戲機會。今次很高興能與信和集團合作，在奧海城共同打造 OC Commons「五環遊樂園」，示範一個結合體能、感官與社交的全新遊樂體驗。我們的團隊在設計前深入研究區內其他遊樂場，發現普遍以體能遊戲為主、感官與社交元素不足，因此希望透過三個相連圓環的設計，讓小朋友在日常玩樂中循序漸進地發展體能、心理、社交、情感及靈性層面。新設施聯同海輝道公園共融兒童遊樂場及海輝道遊樂空間，將大角咀串成一條真正屬於兒童及家庭的活力中軸，為區內兒童帶來更豐富的成長體驗。除了遊樂設施，「OC Commons」亦被定位為社區活動策源地・全年舉辦多元活動，配合節日期，吸引區內外市民到訪，有助帶動奧海城及大角咀一帶的餐飲及零售人流，為社區創造持續經濟動力。

信和集團首席商務總裁蔡碧林表示，奥海城一真是大角咀及西九龍的重要生活及消閒據點。相信商場不只是購物場所，更是社區的人際交涼櫃細、奧海城深受小朋友及索庭歡迎、近兩年己舉辦逾百個運動、藝術及體驗學習活勒，今次都應政府善用公共空間政策、打造了佔地11萬方呎的 「OC Commons」活動空關；未來將足期肇辦多元活動及節日裝飾，為社區帶來更李創新與共寧可能。作為「大角咀好玩海濱發展」的壓軸項目，「OC Commons」及「五環遊樂園」將為大角咀及更酸泛社區提供一個多元且可持構發限的平台、提升居民生活質素、並帶來新的人流和商機。她亦補充，希望集團以後有更多機會打造不同的活動空關。

「 Sharing Love 市集」（ 2 月 10 日至 16 日） 以「分享愛•連結社區」為主題，匯聚本地手作品牌、慈善機構及年輕創業者。部分攤位更由兒童擔任小檔主，從中學習創意表達及簡單營運概念，其銷售收益中10%將捐予「兒童心臟基金會」把社區活動與公益慈善結合，提升社會效益。 「駿馬迎福花燈會」 設置5組以駿馬為主題的巨型新春花燈・當中重點花燈高達約6米，結合「牡丹、蟠桃、金魚、金元寶」等寓意花開富貴、安康長壽、年年有餘及盆滿缽滿的元素，為市民提供拍照打卡熱點，增添節日氣氛，為各位送上全方位新春祝福。