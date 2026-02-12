維港．灣畔夥利嘉閣推新春置業優惠 指定買家可獲總值16.8萬「賀新春旅遊禮券」｜啟德新盤

由中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)發展的啟德現樓新盤「維港‧灣畔」，自推出市場發售以來，深得客戶追捧，成交不絕。踏入丙午馬年，金馬獻瑞，利嘉閣地產為答謝一眾客戶的支持，特別為「維港．灣畔」的尊貴買家呈獻新春置業優惠，由2026年2月17日至3月3日，凡經利嘉閣購入「維港．灣畔」一手住宅單位之首6名買家，即可獲贈約28,000元「賀新春旅遊禮券」，總值約168,000元。優惠先到先得，送完即止。

利嘉閣地產董事徐志華稱，適逢新春佳節將至，市民忙於辦年貨，喜迎駿馬報喜，經濟向好，股樓暢旺，加上市場憧憬本月25日公布的《財政預算案》將有利好政策出台，將進一步利好大環境，刺激買家加快入市，購入現樓單位成交後，便可隨即入住或放租；而具備此優勢的優質現樓新盤「維港．灣畔」將率先受惠，銷售節節上升。