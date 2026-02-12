高力推出全新升級項目發展策劃顧問服務

投資管理公司高力今日(12日)宣布，於香港正式推出全項目發展策劃服務，旨在進一步提供覆蓋整個物業發展周期的全方位、洞察主導的專業方案，由早期發展項目規劃與概念設計、策略性市場定位、銷售與租賃支援，以至具體方案的執行，協助項目達致可量化的成果。全新的項目發展策劃服務平台將為多元類型的發展項目提供支持，包括商業物業綜合用途發展、住宅項目及總體項目規劃，協助發展商、業主及投資者打造更具競爭力的項目，從而提升整體項目資產價值。

該服務由高力屢獲殊榮的估值及顧問服務團隊作為實力後盾。團隊多年來多次獲得皇家特許測量師學會RICS業界獎項肯定，彰顯其在顧問服務方面的領先地位。

高力香港估價及諮詢服務署理主管曾展鵬表示，全新的項目發展策劃服務平台標誌著高力在項目顧問領域的進一步深化與拓展。透過結合市場驗證的估值專業與策略性項目洞察，我們協助客戶從概念至落成等各個階段提升整體價值。這一整合式模式確保每項決策均以嚴謹數據、前瞻分析及深度市場理解為基礎，從而提升項目的整體效益。