高力推出全新升級項目發展策劃顧問服務

投資管理公司高力今日(12日)宣布，於香港正式推出全項目發展策劃服務，旨在進一步提供覆蓋整個物業發展周期的全方位、洞察主導的專業方案，由早期發展項目規劃與概念設計、策略性市場定位、銷售與租賃支援，以至具體方案的執行，協助項目達致可量化的成果。全新的項目發展策劃服務平台將為多元類型的發展項目提供支持，包括商業物業綜合用途發展、住宅項目及總體項目規劃，協助發展商、業主及投資者打造更具競爭力的項目，從而提升整體項目資產價值。
該服務由高力屢獲殊榮的估值及顧問服務團隊作為實力後盾。團隊多年來多次獲得皇家特許測量師學會RICS業界獎項肯定，彰顯其在顧問服務方面的領先地位。
高力香港估價及諮詢服務署理主管曾展鵬表示，全新的項目發展策劃服務平台標誌著高力在項目顧問領域的進一步深化與拓展。透過結合市場驗證的估值專業與策略性項目洞察，我們協助客戶從概念至落成等各個階段提升整體價值。這一整合式模式確保每項決策均以嚴謹數據、前瞻分析及深度市場理解為基礎，從而提升項目的整體效益。
高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰近月加入高力，並負責領導相關團隊。他擁有逾 13年 橫跨估值、投資、銷售、市場推廣及資產管理的豐富經驗，具備全面而多元的專業背景。梁鎮峰曾就多個發展項目提供專業顧問服務，涵蓋可行性研究、收購及重建策略、融資部署、住宅銷售、全新項目市場定位、銷售及租賃策略制定等範疇，對整個發展周期具備深厚而實務導向的洞察。此外，梁鎮峰亦同時為高力帶來廣泛而穩固的客戶關係，進一步強化團隊的市場影響力與服務能力。
高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰表示，這項新服務提升了與客戶合作的方式不僅提供估價服務，更能主動塑造價值。透過擴展後的顧問框架，我們為不同資產類別的項目制定清晰策略定位，確保商業可行性，並回應市場變化。我期待憑藉自身經驗，進一步提升高力一體化項目顧問能力。