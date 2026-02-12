1月安老按揭登記按月增20% 料2026年樓價續升推動安老按揭登記量回升｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳指出，安老按揭以申請時期的物業估值計算可獲年金，意味樓價若處高水平通常可獲之年金較高；根據歷年統計數字，過往錄得最高安老按揭登記量的年度是2017年，共達751宗，其次是2018年共錄621宗，當年樓價正處於上升時期，樓價逐步升至較高水平。2025年全年共錄370宗安老按揭登記，對比2024全年（426宗）按年減少13%。王美鳳預期2026年樓價處於升軌，料推動今年安老按揭登記量回升 。

安老按揭巿場佔有率方面，自安老按揭計劃推出以來，中銀香港的參與度一直最高，2026年1月份36宗安老按揭登記有35宗均由中銀香港承造，市佔率高達97%。排名第二是上海商業銀行，錄得1宗登記，市場佔有率為2.8%。

1 月安老按揭申請按月跌 24% 按年跌 21.5%

根據香港按證保險公司的數據，2026年1月共接獲62安老按揭申請，較2025年12月的82宗，下跌了24%。對比2025年同期，2025年1月登記量為79宗，按年跌21.5%。香港按揭證券公司於2011年7月推出安老按揭計劃。根據其統計，截至2026年1月31日，該計劃累計收到8,999宗申請，其中單人申請佔比最高，達65.6%，雙人及三人申請分別佔34.3%及0.1%。安老按揭申請者的平均年齡約為69歲，物業平均價值連續5個月為550萬元（範圍介乎23萬元至8,300萬元），是自2020年10月的低位。每月年金平均金額為15,800元（範圍介乎0元至198,000元），是自2020年6月的低位，物業平均樓齡為32年（範圍介乎1年至71年）。在年金年期選擇方面，由於能為申請者提供最大保障且無需擔心還款問題，終生領取年金的選項最受歡迎，佔比達54%；其次為可獲得最高年金金額的10年固定期申請，佔比達20.7%。