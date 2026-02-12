雅盈峰周日招標發售2伙三房 面積逾千呎｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利豪宅「雅盈峰」上載最新銷售安排，將於本周日(15日)以招標形式發售2伙三房戶，分別16樓C及17樓B單位。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，「雅盈峰」自推出以來一直收到眾多高端買家及投資者熱切關注及查詢，而首階段推出的「CENTRUM COLLECTION」 (15至23樓)三房單位已經進入倒數階段，準買家對相關系列的戶型查詢更是有增無減，為回應市場需要，決定上載最新銷售安排。

周日招標發售單位為16樓C及17樓B單位，屬三房一套房及三房兩套房間隔，實用面積分別為1,029及1,074方呎。單位均坐擁東南優越朝向，其中B單位設寬敞客飯廳逾8米闊、與睡房同向，全部均可飽覽佔地60萬方呎的香港動植物公園，更能遠眺香港公園雙園延綿翠綠，以及禮賓府、中環及金鐘一帶繁華景致，在同區屬罕見珍稀。單位設計匠心獨運，橫廳設計巧妙連接近60平方呎「三合一露台」，空間感十足且採光極佳。寬闊格局特別適合家具靈活擺放，營造舒適的奢華居家體驗。