樓市走出低潮形勢逆轉！中原：租買格局打破「八二比」

過去幾年樓市處於低潮，市場以租務主導，多達80%市民選擇租樓，真正入市買樓的不足兩成。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着樓市逐步轉勢，加上住宅租金持續上升，不少租客不再願意年年面對加租壓力，開始考慮「轉租為買」，由租客變成業主。 差餉物業估價署資料顯示，本港私人住宅物業樓價指數去年12月報298.6點，按月升0.23%，連升7個月。全年計算，扣除首季跌幅後，累計升幅達3.25%，成功扭轉過去三年的跌勢。不過，現時樓價仍較2021年9月歷史高位398.1點低約25%，與高峰期相比，仍處於相對低位，為有實際居住需求的買家提供入市空間。

與樓價相比，私樓租金走勢更為凌厲。去年12月租金指數報200.7點，按月升0.1%，並連續兩個月刷新歷史新高。租金已連升三年，平均每年升幅逾4%。隨着大量海外人才及學生來港，租盤供不應求，推高市場租金。政府近期推出首批學生宿舍賣地，期望藉此紓緩私人市場的租金壓力。

租金急升，供平過租再現，帶動不少租客決定轉租為買。以東涌映灣園為例，一名新業主過去租樓四年，眼見供樓開支已低於租金，加上樓市前景逐步明朗，上月遂以689萬元購入屋苑一個三房單位自住。同座同類單位高峰期月租曾高達2.5萬元。若承造七成按揭、30年期、按息3.25厘計算，每月供款約2.1萬元，較租金便宜近4,000元，正好成為「轉租為買」的最佳寫照。