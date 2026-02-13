50指標屋苑買賣按周減30% 近四周最少 利嘉閣：盤源未及補充｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手指標屋苑交投經過連周衝刺後，在盤源未及補充下，上周暫且稍作喘息回氣，但仍能維持在逾百宗的相對高水平，反映整體市底十分穩健。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（2/2—8/2）共錄120宗買賣個案，較前周（26/1—1/2）的172宗減少30%，為近四周最少。

三區交投量全線減少 港島區的按周減· 42% 減幅最顯著 按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線減少，當中以港島區的減幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄18宗買賣，較前周的31宗減少42%，其中杏花村交投量由前周的7宗，大減86%至上周的1宗；太古城上周錄得4宗成交，較前周的12宗減少67%；南豐新村、鯉景灣及嘉亨灣分別錄得1宗至2宗交投，較周減幅各達50%。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄44宗買賣，較前周的67宗減少34%，其中銀湖‧天峰及錦繡花園各自僅錄1宗成交，分別按周減少67%及86%；柏慧豪園交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；名城及嘉湖山莊分別錄得3宗及8宗買賣，按周各自減少40%及43%；沙田第一城及藍天海岸各錄6宗及3宗交投，分別按周減少14%及25%。

「零成交」屋苑按周增 13% 至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄58宗交投，較前周的74減少22%，當中匯景花園交投量由前周的4宗，減少75%至上周的1宗；海逸豪園及麗港城期內分別錄得2宗及5宗交投，按周各自減少67%及64%；維景灣畔上周錄得3宗買賣，較前周的5宗減少40%；美孚新邨期內錄得9宗成交，按周減幅達25%；新都城及都會駅各錄4宗交投，分別按周減少20%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有9個屋苑錄得「零成交」，較前周的8個增加13%，當中九龍區及新界區分別佔2個及7個屋苑，港島區則全線屋苑均有錄得成交。