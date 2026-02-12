鷹君羅嘉瑞家族今年繼續掃貨 兩個月累斥1.5億入市｜名人入市

鷹君集團(041)主席及董事總經理羅嘉瑞家族上年大手掃貨後，今年繼續積極入市，最新以約1.1億元買入啟德「THE HENLEY III」9伙及日出康城「PARK SEASONS」6伙，同時於二手市場斥約3,446.4萬元連掃3伙三房戶。即踏入2026年短短兩個月已斥約1.5億元入手住宅物業。
一手新盤
根據消息指，一手市場方面，9伙「THE HENLEY III」合共涉及約7,291.5萬元。其中，3A座6樓D室為一房間隔，成交價767萬元，呎價約21,545元。而「PARK SEASONS」6伙單位涉及約4,247.4萬元。
二手市場
另外，二手市場方面，羅嘉瑞家族旗下公司斥約3,446.4萬元連掃3伙三房戶，包括日出康城5期Malibu及 8期 SEA TO SKY。
當中，Malibu第1A座高層B室，實用面積850方呎，1,249.8萬元成交，呎價約14,703元。原業主於2018年以約1,433.9萬元買入，持貨至今約8年，帳面虧損約184.1萬元或12.8%；SEA TO SKY第3座中層D室，實用786方呎，成交價為1,092.8萬元，實呎13,903元。原業主於2021年以1,256.5萬元買入，帳面虧損約163.7萬元或13%。
羅嘉瑞家族去年斥資逾11.4億元大手入市，踏入今年短短兩個月即再度斥約1.5億元入市繼續掃貨。