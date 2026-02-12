鷹君羅嘉瑞家族今年繼續掃貨 兩個月累斥1.5億入市｜名人入市

鷹君集團(041)主席及董事總經理羅嘉瑞家族上年大手掃貨後，今年繼續積極入市，最新以約1.1億元買入啟德「THE HENLEY III」9伙及日出康城「PARK SEASONS」6伙，同時於二手市場斥約3,446.4萬元連掃3伙三房戶。即踏入2026年短短兩個月已斥約1.5億元入手住宅物業。