雅盈峰推10伙周二年初一招標發售 涵蓋8伙兩房｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利豪宅「雅盈峰」於上周五(13日)以招標形式售出18樓B室，實用面積1,074方呎，屬三房兩套房連化妝間及工作間間隔，成交價5,101.5萬元，呎價47,500元。 項目自日前公開兩房精裝修無改動示範單位後，迅即接獲大量準買家查詢，由於項目位處傳統中環半山豪宅地段，毗鄰中環核心商業區，同時兼享香港動植物公園及香港公園雙園景觀，區內罕有，不少準買家均看好其潛力。加上項目住客會所設計猶如鬧市中心的私人會所，深受專業人才、自住用家及高端投資者垂青。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，豪宅市場持續活躍，憑藉無可比擬的地段優勢，雅盈峰為區內難得一見的新盤，而新推出的兩房戶型更屬市場罕見，市場普遍預期其租金回報將十分可觀，同時亦吸引不少鍾情項目地段優勢的自住買家關注。有見及此，為回應市場需求，項目決定加推10伙，包括8伙屬「PRIME COLLECTION」系列的兩房及兩房一套單位，由於同類型的單位於區內供應甚罕，料將續獲市場追捧。 雅盈峰「PRIME COLLECTION」位於項目3樓、5 樓至12樓，提供寬敞一房至兩房一套單位。是次加推單位涉「PRIME COLLECTION」9樓及10樓，共8伙兩房及兩房一套單位，實用面積介乎511至635方呎；以及2伙「CENTRUM COLLECTION」，分別為15樓A及B室，實用面積1,029及1,074方呎，屬三房一套及三房兩套房連化妝間及工作間間隔。兩個單位均坐向東南，可飽覽佔地60萬方呎的香港動植物公園，能遠眺香港公園雙園延綿翠綠。10伙單位已上載最新銷售安排，並訂於下周二(大年初一、17日)以招標形式發售。