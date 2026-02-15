熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Feb-15 18:00
更新：2026-Feb-15 18:00

二綫屋苑尋筍貨！外區客感深井海景戶呎價低水 斥505萬買兩房(有圖)｜二手樓成交

分享：
505

二綫屋苑尋筍貨！外區客感深井海景戶呎價低水 斥505萬買兩房(有圖)｜二手樓成交

adblk4

隨著二手樓價低位回升，買家由一綫屋苑轉向低水二綫屋苑尋找「筍貨」入市。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，分行最近促成4宗深井麗都花園成交，屋苑本月暫錄得5宗買賣，入市買家中不乏曾經睇過荃灣及麗城區物業，惟其他一綫屋苑普遍價格上調，然而進一步向荃灣區邊緣發展，物色低水屋苑，帶動麗都花園成交。

鄧錦雄指出，該行促成屋苑5座低層A室成交，單位實用面積約579方呎，兩房兩廳間隔，享海景，以505萬元易手，呎價約7,219元。

adblk5

據了解，新買家為同區分支家庭，熟悉區內環境，覺得海景單位低水，隨即拍板購入。原業主於2011年以312萬元購入單位，因為要搬近小朋友學校方便返學而決定出售，持貨約15年，現沽出帳面獲利193萬元，物業期內升值約61.9%

533 (1) 533 (2) 533 (3)

高層天台戶銀主盤累減227萬沽

鄧錦雄續指，另一宗成交為麗都花園2座高層連天台戶成交，單位實用面積約657方呎，連約483方呎天台，三房套兩廳間隔，屬銀主盤。銀主原先開價760萬元放盤，經多年調整後，最終以533萬元售出，累減227萬元或約29.9%，呎價約8,113元。

據了解，新買家為外區用家，鍾情天台單位，故購入自用。原業主於1997年以430萬元購入，其後於2020年底淪為銀主盤，物業於29年間帳面升值103萬元或約24%

資料顯示，麗都花園位於深井青山公路深井段41-63號，1989年入伙，共有5座，提供1,392個單位。

adblk6
2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖）

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務