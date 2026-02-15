二綫屋苑尋筍貨！外區客感深井海景戶呎價低水 斥505萬買兩房(有圖)｜二手樓成交

隨著二手樓價低位回升，買家由一綫屋苑轉向低水二綫屋苑尋找「筍貨」入市。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，分行最近促成4宗深井麗都花園成交，屋苑本月暫錄得5宗買賣，入市買家中不乏曾經睇過荃灣及麗城區物業，惟其他一綫屋苑普遍價格上調，然而進一步向荃灣區邊緣發展，物色低水屋苑，帶動麗都花園成交。 鄧錦雄指出，該行促成屋苑5座低層A室成交，單位實用面積約579方呎，兩房兩廳間隔，享海景，以505萬元易手，呎價約7,219元。

據了解，新買家為同區分支家庭，熟悉區內環境，覺得海景單位低水，隨即拍板購入。原業主於2011年以312萬元購入單位，因為要搬近小朋友學校方便返學而決定出售，持貨約15年，現沽出帳面獲利193萬元，物業期內升值約61.9%。

高層天台戶銀主盤累減 227 萬沽 鄧錦雄續指，另一宗成交為麗都花園2座高層連天台戶成交，單位實用面積約657方呎，連約483方呎天台，三房套兩廳間隔，屬銀主盤。銀主原先開價760萬元放盤，經多年調整後，最終以533萬元售出，累減227萬元或約29.9%，呎價約8,113元。 據了解，新買家為外區用家，鍾情天台單位，故購入自用。原業主於1997年以430萬元購入，其後於2020年底淪為銀主盤，物業於29年間帳面升值103萬元或約24%。 資料顯示，麗都花園位於深井青山公路深井段41-63號，1989年入伙，共有5座，提供1,392個單位。