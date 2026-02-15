新世界上半年三盤齊發涉660伙 推「置業有成」指定買家可享總值達8萬禮遇｜一手市況

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，集團去年售樓成績理想，累售逾2,200伙，連車位吸金逾348億元，創五年新高記錄。 今年上半年將三盤齊發，包括九龍核心傳統低密度地段的超級豪宅「滶蘊」，提供約100伙，主打三、四房及特色豪宅。另外尖沙咀全新項目，提供約60伙，由項目步行僅需約四分鐘即達高鐵香港西九龍站。至於大圍站上蓋臨河的大型住宅地標「柏傲莊III」，將以現樓形式發售，壓軸一期面向城門河景單位比例更多，屬整個項目最前端及最優越期數，提供約500伙。三盤共涉及約660伙。

辦新春活動 近百名會員及親友出席 為慶祝馬年將至，New World CLUB於 K11 MUSEA的Nature Discovery Park 舉辦迎新春活動，與特選會員及其摯友親朋歡聚一堂，共度喜悅時光，為新一年揭開喜氣洋溢的序幕，活動成功吸引近百名會員及親友到場，氣氛熱鬧。活動融合傳統文化與趣味體驗，包括小童獅隊賀歲表演、專業書法家即席揮毫送上好意頭、專屬手繪肖像創作，以及節日創意手作工作坊。小朋友亦可即場體驗彈奏豎琴及舞獅，在藝術與文化氛圍中感受濃厚的新春氣息，場面溫馨熱鬧。