十大屋苑周末成交按周急跌37.5% 創26周新低 中原：歲晚樓市收爐｜二手市況

出版：2026-Feb-15 19:25
更新：2026-Feb-15 19:25

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，按周急跌37.5%，連跌兩周，創26周新低，當中有5個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下周二便是農曆新年，市民普遍已「收爐」，準備迎接新歲或外出旅遊，無暇兼顧置業之事，樓市慣常淡靜。然而，今年樓市小陽春已提前於一月展現，預計年初四起樓市將迅速復常，交投回升，延續旺勢。

港島區三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島本周末均未錄成交。(資料圖片)

港島三大指標屋苑均未錄成交

港島區方面，三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島本周末均未錄成交。中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，農曆新年將至，市民忙於辦年貨、大掃除等準備過年，不少業主已暫停開門予客人睇樓，本周末康怡花園並無錄得成交。

九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得1宗成交，單位為217座中層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，713萬元成交，呎價15,300元。

新都城兩房戶639萬沽出。(資料圖片)

新都城兩房戶639萬沽出

中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，臨近歲晚，買家及業主均忙於為農曆新年作準備，本周末區內睇樓氣氛明顯轉靜。新都城本周末錄得1宗成交，為28座高層H室，實用面積441方呎，兩房間隔，以639萬元成交，呎價14,490元。

黃埔花園本周末錄得1宗成交。(資料圖片)

沙田第一城呎價1.1萬成交

新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本周末錄得1宗成交，為14座高層C室，實用面積853方呎，三房套房連工人房間隔，978萬元成交，呎價11,465元。屋苑本月累錄8宗成交，平均實用呎價約12,748元。

