地產
出版：2026-Feb-16 07:00
更新：2026-Feb-16 07:00

十大屋苑｜周末成交按周回落11% 利嘉閣：買家業主迎春節 樓市活動同放緩

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年臨近，買賣雙方都減少樓市活動，準備外遊及慶祝新年，十大屋苑二手交投量減少為意料之內。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(214日至215)十大指標屋苑只得8宗二手成交，較對上周末(27日至28)9宗跌11%

廖偉強指出，農曆新年將至，業主及買家相信有不同計劃度節，二手交投活動因而放緩，加上本周未市場缺乏焦點，發展商亦無重點一手項目推出，令交投氣氛稍降。再者，政府下周三將發表新一年度的財政預算案，相信有買家業主會保持觀望，候財案出爐後再大舉入市或放盤。

嘉湖山莊在過去兩日錄得2宗成交。(資料圖片)

5個屋苑未見成交

過去周末2天假期的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，新界區錄得4宗買賣，表現最佳，九龍區錄得3宗買賣，港島區錄1宗成交。若以屋苑劃分，麗港城、沙田第一城及嘉湖山莊，在過去兩日分別各錄得2宗成交，其次太古城及美孚新邨則各錄得1宗買賣。至於，其他5個屋苑在過去兩日均暫未見成交。

麗港城577萬沽出低層戶 。(資料圖片)

麗港城577萬沽出低層戶

利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人稱，過去兩天麗港城錄得約2宗成交，其中一宗成交單位為412座低層G室，實用面積約517方呎，成交價約577萬元，呎價約11,161元。

沙田第一城低層戶541萬沽。(資料圖片)

沙田第一城低層戶541萬沽

利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛表示，沙田第一城在過去周六日錄得約2宗成交，其中一宗為17座低層F室，實用面積約451方呎，成交價約541萬元，實用面積呎價約11,996元。另外，14座中高層C室，實用面積約853方呎，成交價約978萬元，呎價約11,465元。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

