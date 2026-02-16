十大屋苑｜周末成交按周回落11% 利嘉閣：買家業主迎春節 樓市活動同放緩

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年臨近，買賣雙方都減少樓市活動，準備外遊及慶祝新年，十大屋苑二手交投量減少為意料之內。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(2月14日至2月15日)十大指標屋苑只得8宗二手成交，較對上周末(2月7日至2月8日)的9宗跌11%。

廖偉強指出，農曆新年將至，業主及買家相信有不同計劃度節，二手交投活動因而放緩，加上本周未市場缺乏焦點，發展商亦無重點一手項目推出，令交投氣氛稍降。再者，政府下周三將發表新一年度的財政預算案，相信有買家業主會保持觀望，候財案出爐後再大舉入市或放盤。