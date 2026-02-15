樓市交投旺！中原：網上二手放盤一年蒸發1萬伙 創6年新低

樓市重回升軌，二手盤源加速萎縮。根據中原地產網站數據顯示，今年2月份全港二手住宅放售單位降至28,669伙，較去年同期38,660伙大減9,991伙，跌幅達25%。放盤量已連跌12個月，重返2021年1月水平，創近6年新低。 若以規模比較，過去一年蒸發的二手盤源數量，相當於一個大型屋苑。1980年落成的沙田第一城共設10,642伙；而近期熱賣的新盤西沙「SIERRA SEA」全數落成後亦約9,000伙，足見盤源流失之龐大。 2 月放盤僅 28,669 伙 回顧走勢，港府於2024年2月宣布全面撤辣前，二手放盤量一度高企於4萬伙水平，並於同年6月升至42,283伙。隨着美國進入減息周期，加上本港多項樓市政策逐步見效，市場氣氛回暖，成交轉旺，二手盤源亦同步回落。至去年12月跌穿3萬伙，今年2月進一步降至28,669伙，按年減少近1萬伙。

黃埔花園叫價「 4 字頭」絕迹 以十大屋苑為例，2月放盤量僅1,275個，較去年同期1,933個減少658個或34%。當中放盤量不足100個的屋苑，由1個增至6個。其中紅磡黃埔花園最缺盤，僅45個，較去年同期105個大減57%。其次是觀塘麗港城，放盤量亦大減近一半至49個。鰂魚涌太古城放盤量亦跌穿300個，至273個，按年減11%。目前，黃埔花園叫價「4字頭」單位已絕迹，入場費要548萬元。

次級單位亦被吸納 市場「揀無可揀」 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，交投暢旺令二手去貨速度加快，但新增放盤有限，未能填補已售單位，加上部分業主看好後市選擇封盤觀望，不少租客亦「轉租為買」，進一步收緊盤源。在供應緊張下，過去較乏人問津的單位亦被市場消化，包括極低層、一樓單位、無電梯直達頂層及曾發生事故的物業，反映買家在「揀無可揀」下退而求其次。 例如紅磡黃埔花園今年已錄得3宗無電梯直達頂層單位成交，其中11期11座一個頂層實用面積約487方呎兩房單位，上月以565萬元易手，呎價約10,601元。