雅盈峰獲大手客豪擲逾1億 一口氣掃全層6伙作長線投資｜中環新盤

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，「雅盈峰」開售短短一個月內已經成功售出20伙，套現逾8.2億元，表現相當亮眼，足證市場對極珍罕豪宅新盤的渴求。繼早前獲買家購入全層23樓，是次再錄得大手成交，一次購入8樓全層6個單位，不僅是對項目地段優勢與產品實力的最高認可，更反映優質資產在當前市場環境下的強勁吸引力，以及買家對優質資產的強烈需求。有見市場對項目「PRIME COLLECTION」系列需求殷切。

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利豪宅「雅盈峰」昨日(14日)獲大手買家斥資逾1億元，一口氣購入8樓全層6伙。

是次售出單位屬8樓全層A至F單位，共6伙，總成交價達1.05億元，呎價由33,600元至35,399元。單位屬項目「PRIME COLLECTION」系列，提供寬敞一房至兩房一套戶型，實用面積介乎380至635方呎，其開則比市場上絕大部分同類單位更為寬裕，特別適合追求生活品味的專業人士及高端家庭。

據是次買家表示，中半山區向來為傳統豪宅地段，惟同類型高端豪宅供應稀缺。項目雅盈峰不僅位處中環半山矜罕地段，其空間佈局、用料質素，以及長遠資產增值潛力，均具備難以複製的優勢，遂決定大手購入全層單位作長線投資。