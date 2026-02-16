雅盈峰周末兩日售出8伙 吸金近2億 加推三房周五招標發售｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利豪宅「雅盈峰」繼上周六(14日)獲大手買家斥資逾1億元，一口氣購入8樓全層6伙後，昨日(15日)再成功招標售出2伙三房單位，分別為16樓C及17樓B室。 展銷廳於新春期間照常營業 盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目自推出以來一直備受市場追捧，成交持續活躍。單計周未兩日成功售出8伙，合共套現近2億元，反映市場對稀缺豪宅的強烈需求。項目截至昨日招標售出22伙，套現逾9億元。為回應準買家的熱烈查詢，位於中環的展銷廳將於新春期間照常營業，歡迎有興趣的買家預約參觀，親身體驗項目的獨特優勢。

「雅盈峰」最新售出的單位為「CENTRUM COLLECTION」系列的16樓C及17樓B室，屬三房一套房及三房兩套房連化妝間及工作間間隔，實用面積分別為1,017及1,074方呎。成交價分別為4,261.23萬及5,133.72萬元，單位均坐擁東南優越朝，可飽覽佔地60萬方呎的香港動植物公園，更能遠眺香港公園雙園延綿翠綠，以及禮賓府、中環及金鐘一帶繁華景致，在同區屬罕見珍稀。其中17樓B室更設超寬敞8米景觀橫廳猶如私人宴會廳。 陳惠慈指出，項目「CENTRUM COLLECTION 」（15至23樓）憑藉其獨特的地段優勢、雙園環迴景觀及匠心設施，自推出以來一直備受高端買家追捧，短短一個月內已售出15伙過千方呎三房單位，每伙平均成交價近半億元。該盤上載最新銷售安排，將於本周五(大年初四、20日)招標發售2伙三房單位，分別為20樓C及21樓A室，是次推出單位配備梗廚設計，尤其受用家歡迎。