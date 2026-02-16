二手放盤量年蒸發萬宗 提防升市加速

農曆新年在即，傳統上本港樓市會在農曆年後出現「小陽春」。惟有數據指，二手盤源在樓市重回升軌下正加速萎縮，過去1年放盤量蒸發近萬宗，並已連跌12個月，並創6年新低，而黃埔花園叫價「4字頭」的放盤已絕跡，甚至重現次級單位亦被吸納的情況。分析認為，樓市有機會出現「供不應求」現象，提防升市提速。
中原地產網站數據顯示，本月全港二手住宅放售單位降至28,669伙，較去年同期38,660伙大減9,991伙，跌幅達25%。放盤量已連跌12個月，重返2021年1月水平，創近6年新低。若以規模比較，過去一年蒸發的二手盤源數量，相當於一個大型屋苑，如近期熱賣新盤西沙「SIERRA SEA」全數落成後約9千伙，足見盤源流失龐大。
十大屋苑盤量按年大減34%
港府2024年2月全面撤辣前，二手放盤量曾高企4萬伙水平，隨著美國進入減息周期，加上樓市政策見效，樓市成交轉旺，二手盤源去年12月跌穿3萬伙，本月進一步回落。
以十大屋苑為例，2月放盤量僅1,275個，按年少34%，當中放盤量不足100個的屋苑，由1個增至6個，其中紅磡黃埔花園最缺盤，僅45個，大減57%，目前黃埔花園入場費要548萬元。
陳永傑料將出現明顯供不應求
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，交投暢旺，加上部分業主看好後市選擇封盤觀望，不少租客亦「轉租為買」，進一步收緊二手盤源。在供應緊張下，過去乏人問津單位亦被市場消化，包括極低層、無電梯直達及曾發生事故物業，反映「揀無可揀」下買家退而求其次。
陳永傑又指，二手缺盤與一手庫存回落，反映樓市復甦步伐加快。在供求轉趨緊張下，樓價升幅有機會進一步擴大。部分買家憂慮「遲買更貴」，加快入市步伐。他預計，年內二手放盤量或跌至不足2.5萬伙水平，屆時市場將出現更明顯的供不應求局面。