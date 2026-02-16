二手放盤量年蒸發萬宗 提防升市加速

農曆新年在即，傳統上本港樓市會在農曆年後出現「小陽春」。惟有數據指，二手盤源在樓市重回升軌下正加速萎縮，過去1年放盤量蒸發近萬宗，並已連跌12個月，並創6年新低，而黃埔花園叫價「4字頭」的放盤已絕跡，甚至重現次級單位亦被吸納的情況。分析認為，樓市有機會出現「供不應求」現象，提防升市提速。

中原地產網站數據顯示，本月全港二手住宅放售單位降至28,669伙，較去年同期38,660伙大減9,991伙，跌幅達25%。放盤量已連跌12個月，重返2021年1月水平，創近6年新低。若以規模比較，過去一年蒸發的二手盤源數量，相當於一個大型屋苑，如近期熱賣新盤西沙「SIERRA SEA」全數落成後約9千伙，足見盤源流失龐大。