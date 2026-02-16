利嘉閣地產管理層敬賀新春 祝願全港市民 丙午馬年安居樂業 萬事如意

施慧勤祝願香港市民「駿馬迎春 喜氣盈年」。回顧過去一年，公司全賴管理層的卓越領導，超前部署，加上全體前線及後勤同事不負所望，捉緊每個市場機遇，上下團結一致，創造驕人佳績。

2026年丙午馬年來臨，利嘉閣地產主席施慧勤與利嘉閣地產總裁廖偉強特此向全港市民及所有客戶拜年，恭祝大家「金馬迎春，好運自然來」。延續去年旺勢，今年首月股樓齊升，受惠財富效應及低息環境，相信今年香港整體經濟必定「馬運亨通」，各行各業「長年興旺」，樓市成交「快馬加鞭」。

施慧勤指出，去年公司投放超過1,000萬元，打造全新的「真盤源」廣告，並邀得年輕人氣演員周嘉洛先生成為廣告代言人，其代表作《愛·回家》中「安仔」一角深入民心，劇中溫暖親切形象，與利嘉閣「家的感覺」口號不謀而合，完美演繹「真盤源」平台致力為港人覓得安樂窩的初心和承諾。踏入馬年，公司將繼續透過多元化的宣傳策略，進一步提升品牌在中港兩地的知名度，讓置業者對「真盤源」的印象更深刻。

此外，利嘉閣地產亦積極回饋社會。今年初，公司就宣布贊助社區飯堂《銀杏冰室》的全年租金，實踐社區關懷。展望新一年，利嘉閣將繼續貫徹「同心同德、彼此關懷」的核心理念。