雅盈峰大年初一連沽10伙吸金逾2.5億 加推7伙周六發售｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利豪宅「雅盈峰」踏入馬年馬上有好消息，於大年初一(17日)以招標售出10伙單位，單日極速套現逾2.5億元，創項目單日成交新高，為新一年打響頭炮。有見市場反應熱烈，發展商宣布乘勢加推7伙單位，涵蓋一房至兩房一套戶型，將於大年初五(21日)招標發售。
是次於大年初一招標售出的單位中，共有8伙來自「PRIME COLLECTION」，分別為9樓A至D單位及10樓A至D室，成交價介乎1,827.84萬至 2,263.77萬元，呎價由34,300至36,470元，屬兩房至兩房一套間隔，實用面積介乎511至635方呎；買家一致對項目的開則情有獨鍾，認為其空間佈局比市場上絕大部分同類單位更為寬敞舒適，在同區豪宅市場中實屬罕見，難以覓得替代之選。
另外2伙則來自「CENTRUM COLLECTION 」，分別為15樓A單位及B單位，成交價分別為4,424.7萬至5,101.5萬元，呎價由43,000至47,500元，實用面積1,029及1,074方呎，屬三房一套及三房兩套房連化妝間及工作間間隔。
是次加推單位共7伙，涵蓋「PRIME COLLECTION」系列的 6樓A單位，以及 7樓全層A至F單位，提供寬敞一房至兩房一套間隔，實用面積介乎380至 635方呎，將於大年初五以招標形式發售，滿足市場對中半山稀缺豪宅的殷切需求。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，藉此佳節，祝願大家龍馬精神，一馬當先，馬到功成，駿業宏興！項目單日招標售出共10伙，十全十美，套現逾2.5億元，成交宗數及金額不僅刷新項目單日最高紀錄，更一舉奪下馬年市場開局雙料冠軍，為項目迎來開門紅。
陳惠慈續指，項目開售短短一個月內累售32伙，銷售金額近12億元。另外，香港豪宅成交屢創新高，遠超去年同期，創近年峰值。宏觀經濟帶動，稀缺供應加上買家對優質物業的渴求，多重因素帶動下，我們對今年豪宅市場非常樂觀，豪宅更看高一線。
「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約380至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。