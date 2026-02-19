雅盈峰大年初一連沽10伙吸金逾2.5億 加推7伙周六發售｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利豪宅「雅盈峰」踏入馬年馬上有好消息，於大年初一(17日)以招標售出10伙單位，單日極速套現逾2.5億元，創項目單日成交新高，為新一年打響頭炮。有見市場反應熱烈，發展商宣布乘勢加推7伙單位，涵蓋一房至兩房一套戶型，將於大年初五(21日)招標發售。

是次於大年初一招標售出的單位中，共有8伙來自「PRIME COLLECTION」，分別為9樓A至D單位及10樓A至D室，成交價介乎1,827.84萬至 2,263.77萬元，呎價由34,300至36,470元，屬兩房至兩房一套間隔，實用面積介乎511至635方呎；買家一致對項目的開則情有獨鍾，認為其空間佈局比市場上絕大部分同類單位更為寬敞舒適，在同區豪宅市場中實屬罕見，難以覓得替代之選。