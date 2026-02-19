中原：2025年落成新盤售出率錄70.2% 創4年高位｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年落成的私人住宅，截止於同年第4季已經售出七成單位，售出比例錄70.2%，較截止第3季的57.2%，大幅增加13個百分點。而2024年落成私人住宅，截止於2025年第4季售出比例錄73.3%，較截止第3季的67.9%，亦增加5.4個百分點。2025年中起息口下降，樓市交投轉旺，至第4季發展商加快銷售現樓貨尾，帶動2025年及2024年落成單位售出比例均有明顯提升。隨着貨尾及未來供應量逐步減少，發展商開始求量亦求價，推盤步伐將減慢，但估計2026年底落成私樓售出比例可維持六成以上水平。

2025 年第 4 季擺脫過去三年同期不足七成低水平 2025年第4季同年落成的一手售出比例回升至70.2%，為2021年後的4年高位，擺脫了過去三年同期不足七成的低水平。2022年售出比例只錄66.6%，2023年及2024年售出比例更低於五成，分別僅錄47.4%及49.8%，因為當時發展商傾向銷售一兩年後落成的遠期樓花所致。至於2014年至2021年，每年第4季同年預計落成的一手售出比例皆逾七成，2018年第4季更曾經高近九成。

待售單位共 5492 伙 截止於2025年第4季的統計，2025年落成私人住宅有18,448個。其中未推售單位2,401個，貨尾單位3,091個。合共待售單位5,492個，待售單位佔全年估計落成量的29.8%，售出比例達70.2%。

2024年落成私人住宅，有24,261個。其中未推售單位1,722個，貨尾單位4,745個。合共待售單位6,467個，待售單位佔全年落成量的26.7%，售出比例73.3%。 2023年落成私人住宅，有13,852個。其中未推售單位1,393個，貨尾單位2,345個。合共待售單位3,738個，待售單位佔全年落成量的27.0%，售出比例73.0%。 2022年落成私人住宅，有21,168個。其中未推售單位257個，貨尾單位2,169個。合共待售單位2,426個，待售單位佔全年落成量的11.5%，售出比例88.5%。 2017年至2021年落成的私人住宅，有87,633個。其中未推售單位有327個，貨尾單位2,946個。合共待售單位3,273個，待售單位佔整體落成量3.7%，售出比例96.3%。