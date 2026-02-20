蛇年樓宇登記量按年再升31% 利嘉閣：新歲樓市價量冀齊漲一成

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，蛇年樓市交投進一步彈升，整體樓宇買賣登記量除3連漲外，更較過去5年平均的73,053宗增逾兩成；展望丙午馬年在經濟好轉、息口趨降及股市財富效應下可續攀高位。綜合土地註冊處最新數據，截至今年2月12日為止，全港暫錄87,506宗樓宇買賣登記，涉及成交總值約6,789.47億元，預測蛇年全年登記量值最終達88,200宗及6,840億元，料較甲辰龍年（2024年2月10日至2025年1月28日）的67,349宗及5,397.96億元分別升31%及漲27%。當中登記量從虎年的歷史谷底連升3年，創近4年新高；而成交總值也連升兩年，達近4年最多。

蛇年月均錄逾千宗一手買賣 檢視各類物業市場，一手住宅於蛇年(2025年)表現最耀眼，主要受惠去年2月《財政預算案》宣布將100元印花稅門檻放寬至400萬元或以下物業，刺激發展商針對政策大推細價新盤。此外，接近蛇年年底前，西沙大型新盤以貼市價連環搶攻，亦吸納了大量用家及投資者客源，推動全年登記量大升。觀察去年按月情況，自3月起至今年2月的蛇年共12個月，按月均錄逾千宗的一手買賣登記，結果帶動整個蛇年，截至2月12日止，全港共錄一手住宅買賣26,505宗，較龍年全年的18,830宗已急升41%，為升幅最凌厲的物業類別；而成交總值也較龍年大升26%，錄2,647.89億元。

二手升幅稍遜於一手 二手住宅市場方面，蛇年買賣登記量亦隨大市向好，但升幅稍遜於一手住宅，主因是去年發展商因應市場變化及相關政策推出受歡迎的新盤應市，相對二手業主放盤轉售的靈活性不及一手，故整體升幅被新盤比下去。然而，在去年第四季息口連降下，提升二手市場入市意欲，總結蛇年截至2月12日，全港暫錄50,464宗二手住宅買賣登記，涉及總值3,451.41億元，登記量值暫較龍年分別升24%及跌30%，量值齊升反映整體樓市回暖，交投量出現較顯著的突破。

工商舖及車位買賣登記量均有理想升幅 非住宅物業市場去歲表現同見理想且輕微跑贏大市。受息口回落提振，加上整體經濟環境改善及股市反覆走高，造就財富效應下，有用家及投資者趁低吸納，故帶動工商舖以至車位買賣登記量均有理想升幅，全線在蛇年之內均出現顯著反彈，告別前年的歷史低位。總結蛇年全年，非住宅登記量值暫錄得10,537宗及690.17億元，分別升穿1萬宗及貼近七百億元水平，按年各漲33%及微升5%。

馬年住宅樓價料再升 8% 至 10% 展望馬年，陳海潮稱樓市前兩年已分別觸底及反彈，今年有力持續向上，主要受惠息口高位回落並料再降，加上經濟徐徐向好及股市暢旺帶來的財富效應，市場各類購買力料進一步釋放，配以高才通及投資移民等人才計劃引入的住屋需求，與及不少趁樓價回穩而轉租為買的個案，在在均有利馬年樓市加速向上。至於工商舖物業，有見經濟穩健復甦，大量IPO帶動商廈需求，而內地資金及企業湧港利好零售及餐飲行業，至於旅遊業也較之前明顯改善，可望帶動整體樓市出現「馬到功成」之效。預期馬年樓市可快馬加鞭，整體樓宇買賣登記量料再升約10%，上試突破97,000宗的14年新高，涉及登記金額料達7,950億元；至於馬年住宅樓價料在穩健之中再升8%至10%。