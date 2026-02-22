馬年新盤｜華懋部署推售6盤涉2300伙 瑜意打頭陣 主打一房及兩房

華懋集團銷售部於昨日(大年初五、21日)舉行新春團拜，由華懋集團銷售及市場總監封海倫率領銷售部團隊，聯同各大代理行管理層共聚一堂，喜迎馬年，祝賀大家在新一年一馬當先、馬到功成、龍馬精神！現場氣氛熱鬧，除了有招財納福的醒獅助興，更邀得「財神」驚喜現身，向在場嘉賓大派福氣。醒獅隊伍更親赴售樓處進行「採青」儀式，並吐出一副吉祥對聯，祝福華懋集團與一眾合作夥伴生意興隆、財源廣進。
封海倫表示，集團於馬年部署推售6個項目，包括3個全新項目及3個在售現樓項目，共計約2,300個單位。全新項目包括已於農曆新年前正式命名的尖沙咀「瑜意」、港鐵東涌喜東街項目及大埔滘住宅項目；而3個在售現樓項目則包括何文田港鐵站上蓋「瑜一」、西貢白沙灣「WHITESAND COVE」與薄扶林「VICTORIA COAST」。
集團在馬年率先推出的重點項目，是將於農曆新年後登場的「瑜意」。項目提供164伙，主要為一房及兩房戶型。項目地理位置優越，位處尖沙咀核心地段，步行約1分鐘即達港鐵站，前往香港西九龍高鐵站亦僅約5分鐘，預料將受到投資者及上車客青睞。
另一市場焦點項目為最快於第四季推售之港鐵東涌喜東街項目，涉約2,000伙，為東涌近十年來最大規模住宅項目，主打一房及兩房單位。項目鄰近港鐵東涌站、港珠澳大橋及香港國際機場，料可吸納用家及投資者客源。同樣有望於今年第四季登場的大埔滘住宅項目，則提供170伙，設有獨立屋及分層單位，坐落大埔傳統豪宅區，背山面海，主打追求生活質素的換樓客。
現樓項目方面，「瑜一」自推出以來累售694伙，總成交金額突破116億元，持續備受追捧。項目計劃最快於農曆新年後首度推出「瑜一·天海」極罕有天台特色單位招標，料有機會刷新何文田站最高成交紀錄。
WHITESAND COVE考慮農曆年後開放全新示範單位
至於「WHITESAND COVE」迄今累售10伙，套現逾2.5億元，銷情持續，集團正考慮農曆新年後開放全新示範單位。薄扶林「VICTORIA COAST」累售12伙，套現逾3.2億元，將繼續採惜售策略，並保留部份單位作長線收租用途。