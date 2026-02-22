馬年新盤｜華懋部署推售6盤涉2300伙 瑜意打頭陣 主打一房及兩房

華懋集團銷售部於昨日(大年初五、21日)舉行新春團拜，由華懋集團銷售及市場總監封海倫率領銷售部團隊，聯同各大代理行管理層共聚一堂，喜迎馬年，祝賀大家在新一年一馬當先、馬到功成、龍馬精神！現場氣氛熱鬧，除了有招財納福的醒獅助興，更邀得「財神」驚喜現身，向在場嘉賓大派福氣。醒獅隊伍更親赴售樓處進行「採青」儀式，並吐出一副吉祥對聯，祝福華懋集團與一眾合作夥伴生意興隆、財源廣進。

封海倫表示，集團於馬年部署推售6個項目，包括3個全新項目及3個在售現樓項目，共計約2,300個單位。全新項目包括已於農曆新年前正式命名的尖沙咀「瑜意」、港鐵東涌喜東街項目及大埔滘住宅項目；而3個在售現樓項目則包括何文田港鐵站上蓋「瑜一」、西貢白沙灣「WHITESAND COVE」與薄扶林「VICTORIA COAST」。