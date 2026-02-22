雅盈峰標售2伙三房 套現近1億 成交呎價最高4.8萬｜中環新盤

是次售出的單位為「CENTRUM COLLECTION」系列的21樓A單位及20樓C單位，均屬三房一套連工作間間隔，實用面積分別為1,029及 1,017 方呎，成交價 4,939.2萬及4,362.93萬元，呎價48,000元及42,900元。單位均坐向東南，可飽覽佔地60萬方呎的香港動植物公園，更能遠眺香港公園雙園延綿翠綠，以及禮賓府、中環及金鐘一帶繁華景致，在同區屬罕見珍稀。廚房為梗廚設計，切合家庭客戶居住需求，設備包括酒櫃及鐵板燒爐等，一應俱全。

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利豪宅新盤「雅盈峰」踏入馬年銷情持續，上周五(20日)招標售出2伙三房單位，套現近1億元。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目截至上周五已累售34伙，累積銷售金額近13億元，成績令人鼓舞，因應銷情理想，價項目錢上有一定的升幅。而是次售出的21樓A單位，戶型及質素廣受市場歡迎，同類型A單位現只餘最後1伙待售，進一步印證其吸引力。

據了解，是次買家表示鍾情項目位處傳統中半山豪宅地段，既擁有核心商業區的繁盛脈搏，亦能享受靜謐奢華的居住氛圍，步行約7分鐘即可到達港鐵中環站，便捷往返核心商業區。同時，買家亦非常重視發展商的信譽，對盈大及資本策略的品牌深具信心，且十分認同項目的用料及造工質素，尤其欣賞項目採用德國頂級品牌Gaggenau廚電及Poggenpohl廚櫃，充分體現品牌對細節的講究與對高端生活品味的堅持。