中原城市租金回報率CRI按月跌0.03 連跌4個月 供平過租格局未變｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年12月CRI回報率最新報3.43%，按月跌0.03個百分點。隨著息口下調，樓市買賣暢旺，樓價升勢明顯，而租金則在租賃淡季維持高位企穩，自9月起樓價升勢連續4個月跑贏租金，CCL累升4.87%，同期租金升幅相對較少，CRI累升僅0.02%。由於樓價升幅大於租金升幅，致回報率連跌4個月，由2025年8月3.60%高位，降至12月3.43%，累跌0.17個百分點。樓價持續回升，估計CRI回報率走勢繼續偏軟，惟1月仍有望企穩3.4厘水平。

2025年12月本地銀行未有跟隨美國減息，H按息保持3.25%，同期租金回報率較H按息高0.18厘，雖然兩者差距收窄，但已經連續8個月供平過租。料短期CRI回報率續高於H按息，供平過租格局未變。