中原城市租金回報率CRI按月跌0.03 連跌4個月 供平過租格局未變｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年12月CRI回報率最新報3.43%，按月跌0.03個百分點。隨著息口下調，樓市買賣暢旺，樓價升勢明顯，而租金則在租賃淡季維持高位企穩，自9月起樓價升勢連續4個月跑贏租金，CCL累升4.87%，同期租金升幅相對較少，CRI累升僅0.02%。由於樓價升幅大於租金升幅，致回報率連跌4個月，由2025年8月3.60%高位，降至12月3.43%，累跌0.17個百分點。樓價持續回升，估計CRI回報率走勢繼續偏軟，惟1月仍有望企穩3.4厘水平。
2025年12月本地銀行未有跟隨美國減息，H按息保持3.25%，同期租金回報率較H按息高0.18厘，雖然兩者差距收窄，但已經連續8個月供平過租。料短期CRI回報率續高於H按息，供平過租格局未變。
12月CRI_Mass回報率按月跌0.04%
12月份CRI_Mass回報率報3.55%，按月跌0.04個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.52%，按月跌0.04個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊跌5個月，分別累跌0.20及0.19個百分點。CRI(大型單位)回報率報2.94%，按月升0.02個百分點，結束2個月連跌，為2010年9月後逾15年第5高。
四區回報率齊跌
四區回報全部齊跌。新界東CRI_Mass回報率報3.59%，按月跌0.08個百分點，連跌2個月共0.11個百分點。港島CRI_Mass回報率報3.55%，按月跌0.07個百分點，連跌3個月共0.14個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.58%，按月跌0.05個百分點，連跌2個月共0.13個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.50%，按月跌0.01個百分點，連跌4個月共0.28個百分點。
在143個成份屋苑中，2025年12月租金回報率高於H按息(3.25%)有97個，即67.8%屋苑供平過租，其中租金回報達4厘或以上的屋苑有19個，較11月減少7個。回報率較高的首11個屋苑為：美景花園4.93%，荃威花園4.62%，河畔花園4.62%，華景山莊4.62%，黃金海岸4.59%，得寶花園4.47%，黃埔新邨4.38%，南豐新邨4.27%，太湖花園4.23%，富豪花園4.22%，置富花園4.22%。主要屋苑回報方面，杏花邨3.92%，太古城3.56%，康怡花園3.56%，海怡半島3.38%，美孚新邨4.17%，新都城3.74%，麗港城3.65%，黃埔花園3.51%，沙田第一城3.96%，迎海3.26%，名城3.03%，尚悅3.67%，嘉湖山莊3.48%，映灣園3.39%，Yoho Town3.18%。