雅盈峰大年初五再沽5伙 單日套現近億元｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利豪宅新盤「雅盈峰」，繼大年初一以亮麗佳績奪得馬年市場開局雙料冠軍，並創下項目單日成交宗數及金額新高後，大年初五 (21日) 再傳捷報，以招標形式售出5伙單位，單日套現近億元，延續項目熾熱銷情。

是次售出的單位為「PRIME COLLECTION」系列的7樓B至E單位及6樓A單位，合共5伙，屬一房、兩房及兩房一套間隔，實用面積介乎380至635方呎，成交價由1,292萬至2,139.95萬元，呎價由33,700至 35,500元。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目好消息接踵而至，市場反應持續升溫。繼大年初一刷新單日成交紀錄後，今日再錄得理想成績。項目至今共售出 39伙，累積銷售金額已超過13.5億元，成績令人振奮，充分展現市場對優質豪宅的殷切需求。