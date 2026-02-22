十大屋苑｜周末成交按周減13% 利嘉閣： 3月樓市小陽春再現

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，踏入馬年，在農曆新年期間，市民忙於拜年及外遊，令物業交投相對緩慢，但相信3月份樓市小陽春定必出現。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(2月21日至2月22日)十大指標屋苑錄約7宗二手成交，較對上周末(2月14日至2月15日)的8宗，按周減少約13%。
廖偉強指出，適逢農曆新年後緊接的周末假期，節日氣氛濃厚，加上買賣雙方普遍觀望本周三出爐的新一份財政預算案，樓市交投稍靜。不過，由於新年前後市場已累積了一定購買力，估計買家將加快入市，而不少發展商積極部署於過年後推售新盤，相信一手及二手交投將會大幅增加，3月份樓市爆發小陽春，料涉及成交金額不俗。
4個屋苑未錄成交
過去周末2天假期的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，九龍區表現最好，錄得約4宗買賣；新界區暫錄約2宗交易，而港島區則錄1宗成交。若以屋苑劃分，其中沙田第一城期內錄得約2宗成交跑贏；太古城、新都城、麗港城、黃埔花園及美孚新邨則各錄得1宗買賣；其餘4個屋苑則暫未錄成交。
新都城高層戶628萬沽
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，2月份新都城交投理想，暫錄約8宗買賣，實用面積平均呎價約14,434元；而過去兩天假期，新都城亦錄得約1宗成交，為1期2座高層C室，實用面積約364方呎，剛以628.3萬元沽出，呎價約17,261元。
沙田第一城中層戶售620萬
利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛表示，沙田第一城在過去周六日錄得約2宗成交，包括19座中層C室，實用面積約327方呎，以455萬元成交，實用面積呎價約13,914元；以及32座中層F室，實用面積約451方呎，售價約620萬元，呎價約13,747元。