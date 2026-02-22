十大屋苑｜周末成交按周減13% 利嘉閣： 3月樓市小陽春再現

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，踏入馬年，在農曆新年期間，市民忙於拜年及外遊，令物業交投相對緩慢，但相信3月份樓市小陽春定必出現。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(2月21日至2月22日)十大指標屋苑錄約7宗二手成交，較對上周末(2月14日至2月15日)的8宗，按周減少約13%。

廖偉強指出，適逢農曆新年後緊接的周末假期，節日氣氛濃厚，加上買賣雙方普遍觀望本周三出爐的新一份財政預算案，樓市交投稍靜。不過，由於新年前後市場已累積了一定購買力，估計買家將加快入市，而不少發展商積極部署於過年後推售新盤，相信一手及二手交投將會大幅增加，3月份樓市爆發小陽春，料涉及成交金額不俗。