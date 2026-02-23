東九龍兩寫字樓放售 意向呎價最高7200元｜商廈市況

多元化專業服務與投資管理公司高力獲業主委託為獨家代理出售觀塘敬業街55號皇庭廣場27樓全層連5個車位及 九龍灣偉業街38號富臨中心B座21樓D及E室，該批物業將以「現狀」交吉出售。意向呎價介乎7,000至7,200元，物業可配合不同買家的需求，提供靈活多變的面積。

高力香港資本市場及投資服務部董事梁永豪表示，皇庭廣場27樓全層是首次放售，業主作自用，物業面積約12,682方呎，方正實用，單位內裝修精美，附設辦公室傢私設備，物業位於大廈高層，景觀開揚，可享向麗港城方向的海景。

富臨中心B座21樓D及E室，物業面積約4,508方呎，物業現在交吉，景觀開揚，可分開兩個單位出售，分別是1,578方呎及2,930方呎，但有需要的買家亦可以增購同層的另一個單位，將總面積增加至約6,000方呎。

高力香港資本市場及投資服務部董事梁永豪續指，是次出售物業位於東九龍（觀塘及九龍灣），憑藉卓越的交通網絡與商業配套，已發展為核心商業區。交通上，其坐擁港鐵觀塘線，多條主要幹道及東區海底隧道連通全港，交通脈絡極為完善。區內匯聚大量優質寫字樓及大型商場，吸引跨國企業及初創公司進駐，形成蓬勃的商業生態圈，是企業拓展業務的理想據點。