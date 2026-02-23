永義堅尼地城爹核士街項目命名「海嵎」 提供125伙 短期內開價｜新盤登場

農曆新年假期過後，一手市場即有新力軍出現。永義國際(1218)旗下堅尼地城爹核士街1D號項目今日(23日)正式命名為「海嵎」(KENNEDY BAY)，提供125伙，同步上載售樓說明書及開放示範單位，部署兩周內公布首張價單。 「海嵎」設1座住宅大樓，提供125伙，單位實用面積介乎247至1,063方呎。住宅部分由5樓至28樓為標準住宅樓層，每層約5至6伙，住客會所則設於2至3樓。項目主打一房及兩房戶型，當中佔最多為標準一房單位，提供99伙，實用面積介乎284至328方呎；標準兩房單位涉21伙，實用面積由412至471方呎；另設4伙平台特色單位，實用面積由247至471方呎；以及1伙頂層特色戶，實用面積1,063方呎，為全盤面積最大單位。

「海嵎」預計關鍵日期為今年6月1日，樓花期僅逾3個月。項目設有以18樓D室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積325方呎，一房間隔。

定價參考同區新盤 永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，集團把握今年樓市開局熾熱，正式推出「海嵎」，最快在兩周內公布首張價單，料提供約50至60伙，定價參考同區新盤。 官可欣指出，項目取名「海嵎」充分展現項目優勢，當中「海」字直接指出項目前臨海岸，不但環境清幽寧靜，而且更可細聽海濤泊岸，同時更可遠眺昂船洲大橋一帶風景。此外，項目背靠摩星嶺，取名「嵎」字更是帶有山地及地勢起伏的意境，圓滿表達出項目可享山海環抱之優勢。至於英文名字「KENNEDY BAY」，與中文名亦有異曲同工之妙。