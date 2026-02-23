熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Feb-23 15:56
更新：2026-Feb-23 15:56

永義堅尼地城爹核士街項目命名「海嵎」 提供125伙 短期內開價｜新盤登場

分享：
KB1

官可欣(左)表示，「海嵎」定價會參考同區新盤；右為甘明晉。

adblk4

農曆新年假期過後，一手市場即有新力軍出現。永義國際(1218)旗下堅尼地城爹核士街1D號項目今日(23)正式命名為「海嵎」(KENNEDY BAY)，提供125伙，同步上載售樓說明書及開放示範單位，部署兩周內公布首張價單。

「海嵎」設1座住宅大樓，提供125伙，單位實用面積介乎2471,063方呎。住宅部分由5樓至28樓為標準住宅樓層，每層約56伙，住客會所則設於23樓。項目主打一房及兩房戶型，當中佔最多為標準一房單位，提供99伙，實用面積介乎284328方呎；標準兩房單位涉21伙，實用面積由412471方呎；另設4伙平台特色單位，實用面積由247471方呎；以及1伙頂層特色戶，實用面積1,063方呎，為全盤面積最大單位。

adblk5

「海嵎」預計關鍵日期為今年61日，樓花期僅逾3個月。項目設有以18D室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積325方呎，一房間隔。

S KBAY

定價參考同區新盤

永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，集團把握今年樓市開局熾熱，正式推出「海嵎」，最快在兩周內公布首張價單，料提供約5060伙，定價參考同區新盤。

官可欣指出，項目取名「海嵎」充分展現項目優勢，當中「海」字直接指出項目前臨海岸，不但環境清幽寧靜，而且更可細聽海濤泊岸，同時更可遠眺昂船洲大橋一帶風景。此外，項目背靠摩星嶺，取名「嵎」字更是帶有山地及地勢起伏的意境，圓滿表達出項目可享山海環抱之優勢。至於英文名字「KENNEDY BAY」，與中文名亦有異曲同工之妙。

adblk6

永義國際集團項目銷售及市場總監甘明晉稱，項目現時建築進度理想，同時亦陸續收到不少市場查詢，有見及此，集團今日同步上載售樓說明書及開放示範單位予公眾參觀。他續稱，項目鄰近卑路乍灣海濱長廊，坐享海景及同時兼具鐵路四綫交匯優勢，步行僅約3分鐘即達港鐵堅尼地城站，穿梭港九新界瞬間即達；而由項目前往堅尼地城電車總站步程只需1分鐘。此外，項目位處優越的11區小學、港島中西區中學校網，區內頂級學府林立。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

adblk7

ADVERTISEMENT

送BOC Pay+ X M&M'S 慶新年開運箱

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務